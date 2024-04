Fosta lui Bodi, despărțire șocantă! Trebuie să nască în două luni, dar i-a dat papucii tatălui copilului

Fosta lui Alex Bodi e în cea mai fericită perioadă a vieții sale! Bianca Iordache va deveni în curând mămică, însă se va ocupa singură de bebelușul ei.

Fosta lui Alex Bodi, mamă singură

Vedeta care a avut o relație cu a rupt relația cu tatăl copilului ei, după cum dezvăluie într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

De câteva luni trăiești, poate, cea mai frumoasă perioadă a vieții tale, urmând ca în două luni să devii mămică. Cum a decurs sarcina?

– Până acum a decurs totul bine, deși mai sunt niște dureri și puțin disconfort, nu pot nega. Am mers la sală, am făcut mișcare. Nu a fost foarte greu, dar de câteva zile a devenit ceva mai mai greu noaptea, că nu găsesc o poziție să pot dormi!

Ce ți s-a părut cel mai dificil în aceste șapte luni de când porți în pântece un copil?

: – Nimic în viață nu este perfect, dar învățăm să depășim situațiile și să mergem înainte. Și, când este vorba de un copil automat se schimbă tot sensul vieții și, câte odată încă am momente când nu realizez că se întâmplă cu adevărat.

Cum te simți atunci când te gândești că mai ai puțin până vei naște?

– Mă simt bine și nu mă sperie nimic, excluzând faptul că am luat câteva kilograme și mă simt ca un balon (n.r. râde).

Dat fiind faptul că nu mai ai foarte mult până îți vei ține micuța în brațe, te-ai decis cum o vei aduce pe lume sau ai vreo recomandare de la medic?

– Nu m-am decis pentru că am cerut părerea mai multor femei și m-au bagat în ceață total (n.r. râde). Eu aș vrea să nasc natural, dar acum depinde foarte mult de situația din acel moment.

Bianca are deja numele pentru micuță: Mia Nicolle

Ce nume ați ales, tu și tatăl, pentru fetița din burtică?

Fosta Alex Bodi: – O va chema Mia Nicolle, așa am simțit fără să mă gândesc prea mult. Mia îmi place cum sună și este un nume deosebit, iar Nicolle vine de la un nume sfânt. Repet, așa am simțit.

Aveți totul pus la punct, mă refer la camera, la căruț, pătuț, cele necesare imediat după ce ajungeți acasă după externare?

– Acum suntem în pregătiri cu amenajarea camerei și cu achiziționarea tuturor lucrurilor necesare.

Cum crezi că vei fi ca mămică?

– Cred că voi fi o mămică obsedată și paranoică (n.r. râde). Sunt în general o persoană foarte grijulie și atentă, iar acum că este vorba de fetița mea, sigur voi fi total dusă la extrem cu grija față de ea.

Acum că bebelina e pe drum, vei face și pasul de a te căsători?

– Va veni și acel pas, dar momentan ne concentrăm foarte mult pe sarcină și pe ce ține de fetiță. Abia aștept să o vad, să o miros, să o simt!

„Relația cu tatăl ei nu mă făcea fericită”

În ce relație ești cu tatăl micuței?

– Am decis să fiu o mămică singură pentru că relația cu tatăl ei nu mă făcea fericită și împlinită, așa că nu am de ce să stau unde nu sunt bine!

În aceste condiții, sarcina a fost “programată” sau, să spunem, a fost “o întâmplare”?

– Nu a fost programată, dar a fost dorită și s-a întâmplat când ne așteptam cel mai puțin. Este un copil dorit și va fi cea mai fericită fetiță din lume. Însă, consider că mai bine ne despărțim decât să trăim într-o o situație care nu ne împlinește.

Cum crezi că te vei descurca având în vedere că ai decis să fii mamă singură? Ai vreo temere?

– Absolut niciuna pentru că sunt o femeie puternică și știu ce vreau de la viață. Și eu am crescut doar cu mama mea și consider că m-a crescut frumos! Nu am dus niciodată lipsă de nimic! Pentru mine mama e tot și am învățat multe de la ea.

Ai decis ca tatăl bebelinei să nu fie prezent deloc în viața ei sau doar nu mai formați voi un cuplu?

– Va fi prezent deoarece îi este tată și nu am de ce sa îi iau ei dreptul acesta.

Regreți că au evoluat lucrurile în această direcție!

– Nu regret nimic pentru că tot ce s-a întâmplat a fost să fie și se întâmplă cu un motiv! Doar Dumnezeu știe de ce!