Diana și Răzvan Simion au fost împreună aproximativ 15 ani. Din relația lor s-au născut doi copii: Ianca și Tudor.

a divorțat de prima soție de mai bine de cinci ani. La scurt timp după divorț, acesta a recunoscut relația cu cântăreața Lidia Buble. Aceata a fost multă vreme considerată vinovată pentru ruptura dintre Răzvan și Diana.

Fosta soție a lui Răzvan Simion, detalii despre viața de familie. Prin ce greutăți au trecut cei doi înainte de divorț

Răzvan Simion și prima sa soție s-au cunoscut pe când aveau 22, respectiv 20 de ani, la Timisoara. Diana era studentă, iar prezentatorul de la Antena 1 lucra la un post de radio local.

Începuturile relației dintre cei doi au fost unele frumoase: „El avea emoții, se bâlbâia… Eu, fată bună, l-am cruțat și am zis „da, vreau”, înainte să apuce să-și termine întrebarea. Încerca să mă invite la o cafea,” povestea femeia, la scurt timp de la despărțire, potrivit

„I-am zis într-o zi – gata cu glumă, ar fi cazul să ne mărităm și noi. Du-te să-mi iei un inel drăguț! – Și s-a dus. Iar eu îl așteptam în pijama. A vrut să-mi dea inelul într-un cadru romantic… dar eu n-am avut răbdare… și i l-am luat din buzunar cu forța,” a mai relatat ea.

Cu o săptămână înainte de nuntă, Răzvan a primit o ofertă de muncă, la București. Femeia care îi era alături la vremea respectivă a renunțat la tot pentru a-și urma bărbatul iubit.

„Am renuntat la tot ce aveam ca să facă el carieră aici. Eu lucram la Timisoara, la un ziar, un trust austriac, aveam casă de la mama, zeci de prieteni și relatii peste tot și lui i s-a oferit șansa asta exact înainte de nuntă,” a mai spus ea.

„Am zis, „mergem”, nu contează ce fac ei…Eu oricum nu am trăiri de carieristă, nu am vreo vocație, vreun talent ascuns. A fost foarte impresionat că fac asta pentru el.”

Greutățile nu au întârziat să apară

Diana a povestit că începutul carierei soțului ei în Capitală nu a fost deloc unul ușor. Cei doi aveau bani puțini și au stat în chirie, alături de colegul lui Răzvan, Dani.

„Am venit la București cu 300 de euro în buzunare. La început am stat cu chirie împreună cu Dani, colegul lui de emisiune. Am vrut de nenumărate ori să mă întorc acasă, nu mă puteam adapta aici. Nici acum nu am reușit pe deplin,” a povesit Diana.

Drumurile celor doi s-au despărțit. Acum, ambii