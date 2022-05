Fosta soție a unui celebru actor din Baywatch, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă pe stradă

Loni Willison (37 de ani), fosta soție a lui Jeremy Jackson din Baywatch, a fost surprinsă recent în timp ce căuta prin tomberoane în California, SUA. În 2016, Loni a suferit o cădere nervoasă și a pierdut totul, inclusiv casa, iar acum trăiește pe stradă, de pe o zi pe alta.

Loni Willison, fosta soție a lui Jeremy Jackson din Baywatch, surprinsă desculță pe străzi

Acum câțiva ani, Loni Willison a pierdut casa, mașina și locul de muncă. Recent, fosta parteneră a lui a fost surprinsă desculță, împingându-și lucrurile aflate într-un cărucior, potrivit .

Relația celor doi foști soți a fost una tumultoasă, presărată cu scandaluri. Au divorțat după doar doi ani de căsătorie. Loni Willison a pierdut totul în 2016.

Jeremy Jackson și-a refăcut viața alături de Cindy Kovacs. Aceasta a declarat că actorul a refuzat să-și ajute fosta soție atunci când a trecut prin momente grele.

“Este foarte trist ce i s-a întâmplat lui Loni și nu a primit niciodată ajutorul de care avea nevoie.”, a declarat Cindy pentru publicația .

Pe de altă parte, Loni a declarat, în 2021, că “se simte bine” și că nu a mai vorbit cu fostul partener. De asemenea, aceasta a mai spus că se descurcă singură și că oricum nimănui nu-i pasă cu adevărat de soarta ei.

“Pot trăi pe cont propriu. Am tot ce-mi trebuie chiar aici. Nimănui nu-i pasă cu adevărat de mine și nici eu nu vreau să-i văd, nici ei nu vor să mă vadă. Nu am un telefon mobil. Am mâncare și am un loc unde să dorm.

Fac rost de bani pe ici, pe colo, iar în tomberoane și în apropierea magazinelor sunt alimente. Sunt multe aici.”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

Loni Willison a refuzat orice ajutor

Kristin Rossetti, fosta prietenă model a lui Loni, a încercat să-i ofere ajutor acesteia în 2018. După ce i-a dat de urmă, aceasta a cazat-o o noapte la un hotel, unde i-a oferit mâncare și haine noi.

Din păcate, Loni Willison a refuzat oferta acesteia de a urma un tratament gratuit pentru cu care se confrunta. A fugit înapoi pe străzi în acea dimineață.

“Am încercat tot ce am putut, dar nu am reușit să ajungem la ea.”, spunea Kristin la vremea respectivă.

Loni Willison avea o carieră de succes înainte de a pierde totul. Fosta lui Jeremy Jackson era model și apărea pe coperțile de fitness, însă viața ei a luat o întorsătură radicală în 2016.

Jeremy Jackson a avut și el probleme și chiar a devenit dependent de droguri, dar a reușit să treacă peste acea perioadă. Actorul a fost căsătorit cu Loni din 2012, iar în 2014 au divorțat.