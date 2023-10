Foști jucători la rivalele Dinamo și Craiova, antrenori de fitness în aceeași sală: „Nu mă gândeam că ăsta va fi traseul!”

Retras din fotbal după ultima aventură la Concordia Chiajna, Sorin Bușu și-a început cariera ca antrenor de fitness, iar acum l-a atras în sală și pe Alin Buleică. Fotbalistul din Bănie s-a hotărât să agațe ghetele în cui după experiența de la Dinamo București, însă nu a renunțat complet la sport.

Foști jucători la Dinamo și FC U Craiova, ajunși antrenori de fitness: „Nu mă gândeam că ăsta va fi traseul meu”

Crescut în Bănie la FC U Craiova 1948 și ajuns pe la formații precum Pandurii Târgu Jiu, Petrolul Ploiești, Universitatea Cluj și Dinamo București, . De-a lungul timpul acesta a strâns peste 120 de prezențe în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Alin Buleică și Sorin Bușu au acceptat să vorbească în exclusivitate pentru FANATIK despre cum arată viața lor după retragerea din fotbal, dar și ce i-a determinat să ajungă antrenori de fitness. Fostul jucător trecut pe la Dinamo București a mărturisit că a „driblat” sala în timpul carierei sale,

„Avem mai mult timp liber, stăm mai mult cu familia și ne bucurăm de sport în continuare. Pentru mine nu a fost 100 100%, doar că mă așteptam să vină mai repede oferte însă au întârziat și odată venit la sală, îl aveam pe Sorin care făcea asta de mult timp și pe Mihai care are sala.

ADVERTISEMENT

Ne-am cunoscut la Craiova, el este puțin mai mare decât mine dar am rămas prieteni foarte buni. Am jucat împreună și după ce s-a desființat Craiova, am ținut legătura mereu chiar dacă unul era într-un capăt al țării și unul în celălalt.

Nu mă gândeam că ăsta va fi traseul meu după ce mă las, chiar cred că era ultimul gând să mă apuc de sala. Foști colegi îmi spun «nu ai făcut sala toată cariera ta și te apuci imediat după ce te lași». Chestia asta m-a făcut și stop mai repede de cât mă gândeam.”, a spus Alin Buleică.

ADVERTISEMENT

Alin Buleică: „Nu frecventam foarte des sala, dar sunt sigur că mă ajuta chiar și cu accidentările”

În carieră s-a confruntat cu mai multe accidentări serioase, iar peste ani mărturisește că mai mult timp petrecut în sală l-ar ajutat mai mult în carieră. Alin Buleică a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că pe viitor își dorește să rămână antrenor de fitness.

„Este un stil de viață frumos, lucrezi în locuri curate, îți dă un stil de viață sănătos pentru corpul tău. Nu m-am apucat să mă las pentru un an, doi. M-am apucat pentru a face asta mult timp de acum încolo, este un stil de viață bun și nu aș avea de ce să mă opresc.

ADVERTISEMENT

Nu frecventam foarte des sala, dar sunt sigur că mă ajuta dacă făceam treaba asta, chiar și cu accidentările mele. Au fost niște jucători pe care mi le-am făcut singur, nu m-a lovit nimeni niciodată. Cred că dacă aveam un tonus mult mai bun mă ajuta”, a declarat fostul jucător de la Dinamo.

Sorin Bușu, despre retragerea din fotbal: „Am fost puțin dezamăgit la Chiajna. Mi-a dispărut motivația”

Diminețile lui Sorin Bușu încep la Star Gym, așa cum se întâmplă și la după retragerea din fotbal. Fostul jucător al lui FC U Craiova 1948 a mărturisit că ultima experiență trăită la Concordia Chiajna l-a făcut să agațe ghetele în cui.

„Sunt mult mai liniștit de când atunci când jucam, am și luat decizia asta pentru a fi mai mult timp alături de familie, am și copilul mic și oarecum simțeam că trece timpul și nu prea pot să mă bucur de familie cum îi doream eu. Am hotărât că vreau să am mai mult timp cu familia, să fiu mai liniștit.

Am fost puțin dezamăgit de ultima mea aventură la Chiajna, am plecat de la Craiova. M-am dus acolo foarte încrezător că o să promovăm, este un proiect frumos și chiar a fost. După aceea când am văzut că rezultatele nu sunt cele dorire am avut o dezamăgire și parcă mi-a dispărut și motivația pe care o aveam”, a spus Sorin Bușu.

Un pătimaș al sălii de fitness încă din cariera de fotbalist, Sorin Bușu a dezvăluit că antrenamentul din sală l-a ajutat foarte mult în carieră. Acesta a declarat că pregătirea fizică îl ajuta să prindă încredere în forțele proprii înaintea partidelor din SuperLiga.

„Mereu am fost profesionist și am fost pe ideea că trebuie să mă antrenez foarte bine să joc și bine. Nu mai aveam motivația să merg după antrenament, iar după ce a dispărut motivația am venit acasă și prietenul meu Iță îmi tot zicea de mult să vin pe la sală și atunci mi-am spus că este momentul să pun stop.

Tot timpul mi-a plăcut asta, nefiind un jucător foarte talentat trebuia să compensez prin muncă. Alin era talentat și lui nu-i plăcea sala, eu am avut tot timpul ideea asta că trebuie să mă antrenez foarte bine să joc bine. Atunci când mă antrenam foarte bine și mă simțeam puternic și randamentul era foarte bun”, a declarat Bușu.

Colegii de sală ai lui Sorin Bușu: „La Mediaș mergeam cu Marius Constantin și Darius Olaru”. Ce jucători de la Craiova antrenează

Sorin Bușu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că Marius Constantin și Darius Olaru erau printre colegii de nădejde din sala de forță de la Gaz Metan Mediaș. Acesta a mărturisit că și jucători de la FC U Craiova 1948 intră mai des la exerciții după antrenamentele de la club.

„La Mediaș cu Marius Constantin mergeam cel mai des înainte de antrenamente, cu Dariu Olaru. Pe la toate echipele la care am fost erau patru, cinci jucători care erau pe aceași lungime de undă cu mine. Există o viață frumoasă după fotbal, te bucuri de lucruri pe care nu le-ai făcut pentru că erai la fotbal.

Băieții de la echipele din Craiova mai vin aici, Robert Popa, Ionuș Gurău și Alex Băluță chiar și înainte să meargă la Steaua. Sunt mulți jucători care vin, în vacanțe sunt mulți jucători care vin și vor să se pregătească pentru că venim din fenomen și știu că avem idee ce ar trebui să lucreze”, a încheiat Sorin Bușu.

Sorin Buşu şi Alin Buleică, antrenori de fitness la aceeaşi sală