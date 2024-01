Fostul antrenor al lui Marian Aioani vorbește despre punctele slabe ale portarului. ”Nu face nimic în plus”

Cu toate acestea, nu toată lumea are doar cuvinte de laudă când vine vorba despre Aioani, un portar de reflex, dar care comite unor gafe de începător. Este și cazul lui Dumitru Hotoboc, antrenor cu portarii care l-a pregătit pe Aioani. Fostul portar al Stelei și-a adus aminte inclusiv depre un moment ciudat, petrecut înainte de pandemie, cu Aioani în prim-plan.

Fostul antrenor al lui Aioani vorbește despre punctele slabe ale portarului

, așadar 50% din clauza de reziliere a lui Horațiu Moldovan. Dumitru Hotoboc l-a pregătit pe Aioani la Chindia Târgoviște și spune că este în top 3 cei mai trai portari din punct de vedere mental, imediat după Ștefan Târnovanu (FCSB) și Roland Niczuly (Sepsi).

Cu toate acestea, Hotoboc și-a adus aminte de un episod din 2018, când Chindia Târgoviște l-a pus pe bancă pe Viorel Moldovan, moment în care Dumitru Hotoboc a fost chemat să antreneze portarii. În lotul de atunci se afla și tânărul de 19 ani Marian Aioani, care în acel moment bifase doar 16 meciuri în Liga a 2-a.

Hotoboc și-a adus aminte atunci și a ”pariat” că va ajunge un portar bun. “Când am ajuns la Chindia, în primele două zile de cantonament ne-a chemat Viorel Moldovan. Din vorbă în vorbă, m-a întrebat: Mai avem nevoie de portar cu experiență?. Îi aveam pe Aioani, Iustin Popescu și Dinu Moldovan. I-am zis să mă lase o zi-două, să-mi fac și eu o impresie. I-am analizat pe cei trei, iar a doua zi seara, i-am bătut la ușă și i-am zis:

Nu avem nevoie de portar. S-a uitat mirat la mine. I-am zis că Aioani. M-a întrebat dacă sunt singur și dacă îmi asum. Din acel moment, toată energia mea s-a canalizat pe el. Era practic pariul meu cu mine și îmi asumasem un lucru în fața antrenorului”, a rememorat Hobotoc pentru . Totuși, Marian Aioani ar avea o mare problemă: face doar ce i se cere, nimic în plus.

“A fost un ciclu de doi ani în care a muncit mult. Ne-am chinuit mult amândoi. Are un mental foarte bun. E tipul de portar pe care nu-l mișcă absolut nimic. Indiferent dacă greșește sau face vreo boacănă se ridică imediat. E cumva tipul lui Tătărușanu. Pe Aioani nu-l afectau deloc nici țipetele lui Hagi, vă garantez. A greșit mai mult anul trecut, anul ăsta n-a prea greșit, dar nici Farul nu a avut siguranța de anul trecut”, completează Hotoboc.

Care este punctul slab al lui Marian Aioani?

Cât despre punctul slab al lui Aioani, Hotoboc a oferit mai multe amănunte: ”Dacă nu stai în spatele lui și nu tragi de el, face doar ce i se cere. Nu face nimic în plus. Are o comoditate, e un pic comod, e un pic relaxat, dar are niște calități fantastice”. Mai mult, antrenorul cu portarii și-a adus aminte de o ”întâmplare nefericită” cu Aioani în prim-plan.

“Am o întâmplare nefericită cu el. Am stat de capul lui cu facultatea. Era la Târgoviște, la IEFS. Îi tot spuneam: Du-te la școală, dă-ți examenele!. Într-o zi, m-a sunat de dimineață că întârzie, că e la examen. I-am zis că nu e nicio problemă. Când a venit, antrenamentul începuse de 20 de minute. I-am zis: Dă drumul la încălzire că începem să lucrăm separat după ce termin cu ceilalți doi portari!

A insistat: Nu, nu, intru separat!. I-am zis să se încălzească cât de cât și-l bag. Am intrat cu el în antrenament normal, adaptându-l din exerciții. Mai erau 5 minute de antrenament, știu că m-a strigat Viorel Moldovan. La ultima minge, a băgat mâna greșit și și-a rupt degetul. Mă gândeam: Doamneee, ce am făcut?!.

Era și un moment greu al echipei. De acolo, a urmat operația, a fost o nebunie. Norocul nostru că a început pandemia, s-a întrerupt campionatul. Mi-am reproșat după aceea că l-am acceptat așa la antrenament. Dar el era și pe un fond de dorință”, a povestit Hotoboc.

Accidentarea gravă a lui Aioani s-a produs în iarna lui 2020, iar portarul a revenit pe teren după aproximativ 8 luni. A părăsit Chindia pentru Farul Constanța în iulie 2021, după care a devenit campion al României peste doi ani. Aioani va fi plătit în Giulești cu 12.000 de euro lunar, în timp ce Farul va încasa pentru portar 400.000 de euro plus 20% dintr-un viitor transfer.