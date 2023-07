Fostul antrenor al Rapidului, noul selecționer al naționalei U16 a României

Fostul selecționer al reprezentativei U16 a României, Nicolae Roșca, a trecut la cârma formației U17, urcând practic o treaptă împreună cu jucătorii pe care i-a pregătit până acum.

Un fost antrenor la Rapid a ajuns selecționer

Alegerea Federației Române de Fotbal pentru postul de selecționer la naționala U16 a României este fostul antrenor al Rapidului, Nicolae Grigore. Tehnicianul în vârstă de 39 de ani nu este la prima colaborare cu FRF.

”Nicolae Grigore este, începând de la 1 iulie 2023, noul selecționer al echipei naționale U16 a României, formată din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2008. Tehnicianul în vârstă de 39 de ani a mai fost antrenor secund al naționalei U21 a României în perioada ianuarie – decembrie 2020.

Ulterior, acesta a activat în cadrul cluburilor Rapid (decembrie 2020 – martie 2021), Metaloglobus București (iunie 2021 – iunie 2022) și Neftchi Baku (iulie 2022 – iunie 2023). Acesta are ca obiectiv calificarea la Campionatul European U17 din 2025”, se arată în comunicatul postat pe al FRF.

În ultimul an, Nicolae Grigore a făcut parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf la Neftci Baku și a plecat de la formația din Azerbaidjan odată cu antrenorul principal. .

Ce își dorește Nicolae Grigore să realizeze sub tricolor

Noul selecționer al naționalei U19 a României a dezvăluit că a învățat foarte multe lucruri în anul petrecut alături de Laurențiu Reghecampf în Azerbaidjan și visează să obțină calificarea la Euro 2025.

”Nu am știu că s-a oficializat mutarea. Am petrecut un an important alături de Reghecampf, am învățat multe lucruri și sper să fie ok la lot. Ok ar însemna să ne calificăm la turneul final”, a declarat Nicolae Grigore, pentru .

Fostul mijlocaș a stat pe banca Rapidului trei luni și jumătate în sezonul 2020/2021, în care giuleștenii evoluau în eșalonul secund. El .

”Nicolae Grigore a demisionat din funcția de antrenor principal al Rapidului, la finalul partidei cu Unirea Slobozia. Mulțumim, Grig, și mult succes în continuare!”, a fost mesajul prin care clubului Rapid a anunțat despărțirea de antrenorul său.