Fostul antrenor de la FCSB, discurs surprinzător. „Și dacă are dreptate Gigi?”

, dar în ciuda startului excelent de sezon, exista nemulțumiri la echipă. Gigi Becali vrea antrenamente mai dure la echipă.

Stoichiță îi dă dreptate lui Becali

Gigi Becali și-a atras antipatia suporterilor după ce a generat un scandal cu Mihai Pintilii, reproșându-i secundului de la FCSB că antrenamentele de la echipă sunt prea scurte.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță, fost antrenor la FCSB, spue că Gigi Becali are dreptul să analizeze cum vrea jocul FCSB-ului,

“Poți să sa spui că echipa a căzut ieri, în ultimele 20 de minute? Nu sunt sigur. Poti să spun că e psihologic? La 2-0 ne-am relaxat. Dacă eu observ asta, vad la televizor si constat, pot să îi spun să facă un antrenament mai lung?

ADVERTISEMENT

Noi ne exprimam opiniile în calitate de analiști tv. Gigi e la fel ca noi. Se uita si el“, a spus Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, la FANATIK SUPERLIGA.

După meciul retur cu Nordsjaelland, Gigi Becali a criticat staff-ul de la FCSB pentru că antrenamentele echipei sunt prea scurte și a ordonat ca acestea să devină mai lungi.

ADVERTISEMENT

„Hai să spun care e opinia mea. Nu vreau să se interpreteze, dar asta e concluzia mea. Eu cred că aici e chestie de antrenorat. Din moment ce noi nu avem… Și îi spun lui MM «Bă, nu există un jucător care să ridice mingea». El zice că «Domnule, la antrenamente fac, dar la meci…». Adică Olaru are emoții? Trebuie repetiție.

Echipa asta (n.r. – Nordsjaelland) nu e una de talent. Noi avem talent. E o echipă care s-a mișcat, a primit, s-a mișcat, a primit. Așa cum spuneam și eu. Așa vreau și eu. Eu așa cred. Și dacă nu poți, repeți până poți. Eu am cerut 30 de minute de antrenament în plus. MM Stoica a zis «Nu, domnule, că nu poate…». Și Pintilii a zis «Băi nea Gigi, eu plec atunci! Nu se poate. Atât e antrenamentul». De ce nu a zis «Da, nea Gigi, facem». De ce, mă? De ce să pleci?

Sunt acum metode antrenamente care s-au modernizat… Poate medicamentația, poate metodele de odihnă. Eu am făcut cameră hiperbară și am trimis doctorul la specializare. Am dat 300.000 de euro, dar nu a făcut nimeni… Dacă vedeai o echipă care să dribleze, era altceva. Dar eu nu am văzut la ei un jucător care să facă ceva. unul de talia lui Coman. Dar Coman trebuie să se antreneze”, a spus Gigi Becali, la o zi după eliminarea din Conference League.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA cu HORIA IVANOVICI este live pe FANATIK.RO luni, marți și vineri, de la 10:30 și în reluare de la ora 17:00 pe Facebook și Youtube.