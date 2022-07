Fostul căpitan al naționalei de rugby a Țării Galilor, diagnosticat cu demență precoce la doar 41 de ani: ”Lumea mea se prăbuşeşte”

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că din întreaga lume trăiesc cu demență, o tulburare neurologică care le răpește memoria și costă lumea 1,3 trilioane de dolari pe an.

Fostul căpitan de rugby al Țării Galilor suferă de demență

Ryan Jones, care a jucat 75 de meciuri în echipa națională de rugby a Țării Galilor și al cărei căpitan a fost între 2009 și 2014 în 33 de partide, a declarat că suferă de demenţă precoce și se așteaptă la ce e mai rău.

În vârstă de 41 de ani, el a fost diagnosticat în decembrie de medici care i-au spus că această demenţă precoce este probabil legată de encefalopatia traumatică cronică (CTE), o boală neurodegenerativă cauzată de lovituri repetate la cap.

Într-un interviu acordat pentru The Times, Jones a precizat că specialiştii consultaţi i-au recunoscut că se numără printre cele mai grave cazuri pe care le-au văzut. ”Simt că lumea mea se prăbuşeşte. Şi sunt foarte speriat. Am trei copii și trei copii vitregi și vreau să fiu un tată fantastic.

Am trăit 15 ani din viaţa mea ca super-erou, dar nu sunt unul. Nu ştiu ce îmi rezervă viitorul. Sunt produsul unui mediu în care totul se învârte în jurul a fi funcţional şi eficient. Nu mai sunt capabil să performez aşa cum ar trebui”, a declarat fostul rugbyst, conform .

Problemele lui Jones se vor agrava rapid

”Tot ce îmi doresc este să duc o viaţă fericită şi normală. Dar acest lucru mi-a fost luat şi nu pot face nimic. Nu pot să mă antrenez mai tare, nu pot încerca să păcălesc arbitrul, nu cunosc regulile acestui joc.

Partenera şi familia mea au observat schimbări la mine. Am fost diagnosticat cu depresie, dar am început să realizez că unele dintre funcţiile mele intelectuale erau proaste. Am pierderi de memorie pe termen scurt, dificultăţi de a găsi cuvinte sau schimbări de dispoziţie”, a mai spus Ryan Jones

El a povestit cum, în ciuda pozelor cu el și copiii lui la munte în Ţara Galilor, nu îşi aminteşte că i-a dus acolo. Neurologul care l-a consultat nu a fost foarte optimist când i-a explicat că funcţiile sale vor continua probabil să scadă în acelaşi ritm ca în ultimii 5 ani.

La finalul anului trecut, fostul câștigător al Cupei Mondiale de rugby cu naționala Angliei, Steve Thompson a fost diagnosticat cu demenţă la vârsta de 42 de ani și a luat decizia de pentru a fi folosit în cercetările cu privire la encefalopatie cronică traumatică.