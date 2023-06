Fostul câștigător Survivor România e în culmea fericirii. Se întoarce la Pro TV, fanii nu se așteptau la asta

Fostul al competiției sportive moderate de Daniel Pavel e în culmea fericirii. Se întoarce la Pro TV, fanii nu se așteptau la asta. Anunțul făcut de vedeta care a pus mâna pe marele premiul într-un sezon anterior.

Fostul învingător Survivor România, bucurie maximă. Revine la Pro TV, urmăritorii săi nu credeau că se va mai întâmpla asta

Fostul învingător de la Survivor România, Zanni, a împărtășit cu oamenii bucuria maximă de care are parte. Fostul Faimos revine la Pro TV, însă urmăritorii săi nu credeau că se va mai întâmpla asta prea curând.

Asta înseamnă că artistul va apărea pe micile ecrane la postul de televiziune unde a avut o emisiune în trecut. Acest lucru este posibil pentru că a rupat contractul și prietenia cu Alex Velea, care colaborează cu Antena 1.

„Fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie. Și când am văzut că trebuie să semnăm și să respectăm un contract am zis că n-ai cum să iubești și să ai familie, să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract.

Și la un moment dat îi zici «Contractul!». Păi e ori asta, ori asta. Nu există să faci familie și contract. I-am zis mereu că nu există așa ceva. Și de asta n-am mai crezut nici în asta, nici în asta (nr. nici în iubire, nici în contract).

Le-am eliminat pe amândouă și am vrut să rămân singur, cum oricum voiam să fiu”, a mărturisit Zanni, fostul câștigător de la Survivor România 2021, în urmă cu puțină vreme, pentru .

Zanni de la Survivor România, din nou la Pro TV

Zanni de la Survivor România se întoarce din nou la , după o pauză de aproximativ un an. Cântărețul a renunțat în vara lui 2022 la contractul cu postul din Pache Propopescu pentru a face parte dintr-o emisiune de la rivali.

La momentul respectiv a apărut în show-ul Spash! Vedete la apă care s-a filmat la Bazinul Olimpic din Bacău. Se pare că a acceptat acest contract pentru a-și achita rata la casă, ieșind foarte câștigat la finalul emisiunii.

Din Republica Dominicană a plecat cu 50.000 de euro, sumă cu care și-a achiziționat un apartament cu două camere. Ulterior, Zanni a reușit să-și cumpere o casă pe pământ, fiind foarte mândru că a evoluat financiar și profesional.