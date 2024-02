Fostul jucător al Barcelonei, prezentare fabuloasă în fața a 45.000 de fani! A venit cu elicopterul, s-a costumat în rege și s-a urcat pe cal!

A fost nebunie în Chile, la revenirea acasă a “Regelui” Arturo Vidal. 45.000 de fani pentru a îl aclama pe fostul fotbalist de la Juventus, Bayern Munchen, Barcelona, sau Inter.

Arturo Vidal a revenit la Colo Colo la 37 de ani! Prezentare fabuloasă în fața a 45.000 de fani. A venit cu elicopteru, s-a costumat în rege și a urcat pe cal

La 37 de ani, Arturo Vidal a decis să plece de la Athletico Paranaense pentru a se întoarce în țara natală, la Colo Colo, chiar echipa care l-a format. A semnat un contract valabil până în decembrie 2024.

Și a fost o prezentare cu adevărat specială încă din primul moment. Arturo Vidal a sosit la stadion în elicopter și a aterizat chiar la centrul terenului. Și acesta era doar începutul. Vidal s-a costumat la scurt timp în rege, ba chiar s-a urcat pe cal în fața fanilor entuziasmați.

În final, Arturo Vidal a încercat să țină un discurs în fața celor 45.000 de fani care au umplut Estadio Monumental. A fost vizibil emoționat de atmosfera creată de aceștia și și-a stăpânit cu greu lacrimile.

Arturo Vidal va juca primul meci pe Estadio Monumental pentru Colo Colo abia în luna martie. Chiar contra campioanei Hauchipato

Arturo Vidal va juca primul meci în noul sezon pe 17 februarie, când Colo Colo se va deplasa pe terenul celor de la Union Espanola. Primul meci pe propriul teren este abia în a treia etapă, chiar derby-ul contra campioanei Huachipato, pe 3 martie. Și cu siguranță va fi nebunie pe Monumental.

Arturo Vidal a fost promovat la prima echipă a celor de la Colo Colo în 2006 și doar un an mai târziu era cumpărat de Bayer Leverkusen pentru 5,2 milioane de euro. În 2011, Juventus îl cumpăra pentru 12,5 milioane de euro. Revenea în Bundesliga în 2015, la Bayern Munchen, care plătea 39 de milioane de euro.

FC Barcelona l-a luat de la Bayern Munchen în 2018, pentru 18 milioane de euro, și îl ceda doi ani mai târziu la Inter, cu doar 1 milion de euro. Formația din Milano avea să fie și ultima experiență a lui Vidal în Europa. A jucat apoi la Flamengo și la Atletico Paranaense, ambele în Brazilia. Cel mai probabil își va încheia cariera la finalul acestui an.

Arturo Vidal, palmares absolut impresionant. Campion în Italia, Germania și Spania, a câștigat Copa Libertadores și de două ori Copa America

Arturo Vidal este extrem de iubit în Chile, fiind considerat liderul unei generații de excepție a selecționatei sud-americane. cu Chile în 2015 și 2016. De asemenea, are foarte multe trofee și la nivel de club, câștigate în Europa și America de Sud.

Are 5 titluri de campion în Italia, 4 cu Juventus și unul cu Inter, plus două Cupe ale Italiei cu cele două echipe. A câștigat cu Bayern Munchen 3 titluri de campion al Germaniei, dar și o Cupă a Germaniei. Are titlu în La Liga și Cupa Regelui câștigate cu FC Barcelona, plus Cupa Libertdores și Cupa Braziliei câștigate cu Flamengo.