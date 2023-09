Robert Stănici, fostul fotbalist al Rapidului, , după ce fundașul de la FCSB a greșit decisiv în a doua repriză a meciului cu Hermannstadt, scor 2-2. Jucătorul camerunez a comis penalty și a fost eliminat. Sorin Cârțu l-a pus la colț pe Robert Stănici în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Fostul jucător al Rapidului, criticat după mesajele rasiste trimise lui Dawa: “Te apuci tu să comentezi, jucător de Liga 3?”

Joyskim Dawa a fost victima atacurilor rasiste după ce în careu și a fost eliminat. Robert Stănici, fostul jucător de la Rapid, actualmente la Cetatea Turnu Măgurele, a fost una dintre persoanele care i-au trimis mesaje rasiste lui Dawa.

Sorin Cârțu l-a criticat dur pe fundașul dreapta de 22 de ani, care a evoluat o singură dată în tricoul echipei mari a Rapidului. „În primul rând, îl văd ca pe un atac rasial. Nu-mi place, plus că vine din partea unuia care nu spune nimic în a evalua un jucător de tipul lui Dawa sau un fotbalist de Divizia A.

Când tu ai jucat foarte puțin, în Liga a 3-a, și te apuci să faci comentarii. E deplasat. În al doilea rând, cum îl tratează e grav. Este grav să gândești în felul ăsta. Să evaluezi un jucător pe culoarea pielii”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Robert Stănici a precizat că mesajele rasiste îndreptate către Dawa nu-i aparțin și că i-a fost spart contul de Instagram.

Cetatea Turnu Măgurele, comunicat după derapajul lui Robert Stănici: „Rasismul și orice tip de discriminare nu vor fi tolerate”

Cetatea Turnu Măgurele, actuala echipă a lui Robert Stănici, a emis un comunicat prin care a reacționat după scandalul care s-a creat în fotbalul românesc, în urma mesajelor rasiste trimise către Dawa.

„Referitor la acuzațiile aduse de jucătorul Joyskim Dawa, în mass-media lui Robert Stănici, jucător la CSM Cetatea Turnu Măgurele, vă informăm:

1. Jucătorul nostru Robert Stănici susține: ‘În această dimineață am văzut ce a postat Dawa. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că are cineva acces la contul meu pe rețeaua de socializare. Nici măcar nu m-am uitat la meci, nu am treabă și mă dezic de astfel de manifestări cu caracter rasist.

În acest sens i-am transmis un mesaj lui Dawa, prin care mă dezic de asemenea practici care nu mă reprezintă. Totodată mi-am cerut scuze pentru acest incident nedorit provocat de cineva în numele meu’.

2. CSM Cetatea Turnu Măgurele, declară ferm că rasismul și orice tip de discriminare nu vor fi tolerate și este puternic angajat în combaterea rasismului și a xenofobiei. Ne străduim să luăm măsurile adecvate pentru a preveni și a combate rasismul și xenofobia, prin educație și prin promovarea unei culturi a respectului și a toleranței.

Clubul Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele, afirmă că rasismul și orice tip de discriminare nu vor fi tolerate. NU RASISMULUI ȘI INTOLERANȚEI”, se arată în comunicatul celor de la Cetatea Turnu Măgurele.

