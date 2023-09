Un fost jucător al Rapidului i-a trimis mesaje rasiste lui Dawa: “Ești retardat?”

după ce l-a faultat pe Neguț în careu, din postura de ultim apărător. Camerunezul acuză mesajele primite.

Un fost rapidist s-a luat de Dawa

Dawa a publicat un mesaj prin care prezintă mesajele primite de la fani, prin care roagă fanii să renunțe la rasims.

Printre cei care l-au atacat se numără și Robert Stanici, cel care a jucat la Rapid, la copii și juniori și chiar a debutat în prima ligă pentru echipa din Giulești într-un 1-1 cu Botoșani, pe 18 decembrie 2021, când a jucat 14 minute și a primit un cartonaș galben.

”Esți retardat? Două goluri? Ce nepriceput. Ești cel mai slab fundaș din prima ligă. Prost, negru”, sunt mesajele primite de Dawa, de la Stanici.

Robert Stanici, ajuns la 22 de ani, joacă în liga a treia, la Cetatea Turnu Măgurele, echipă cu care a semnat în această vară, după ce a plecat de la CS Tunari.

Într-un interviu, acesta a spus că nu l-a jignit pe Dawa, ci doar i-a spus că este un fundaș slab, respingând mesajele rasiste, despre care spune că au fost editate de jucătorul de la FCSB.

„I-am spus doar că aș putea să joc mai bine decât el și dacă vrea să facem unu contra unu. Nu l-am jignit cu nimic. Din mesaje probabil a editat. Nu l-am jignit, i-am spus că este un jucător slab de fotbal”, a spus inițial fotbalistul.

Ulterior, după ce a văzut mesajele postat de Dawa, acesta a spus că ”niște colegi au făcut o glumă mai proastă”. Și-a dat seama că nu este o scuză suficient de bună, așa că a continuat, spunând că i-a fost spart contul. Susține că dormea la ora la care Dawa a primit acele mesaje.

”Nu știu dacă ei. Acum am văzut ce s-a întâmplat, cred că cineva mai are contul meu. Eu nu am treabă să comentez munca altora. Contul mi-a fost spart și încerc să-l închid pentru un moment. Mai este cineva pe el. Am schimbat parola. Eu acum am văzut cele întâmplate. Nici nu știam despre ce este vorba. Așa am crezut, eu dormeam aseară, astăzi am meci”, a spus Robert Stănici pentru .

Familia Stanici, o familie de sportivi cu probleme cu legea

Tatăl lui Robert Stanici a fost jucător profesionist de hochei, având o carieră de 22 de ani, petrecută integral la Sportul Studențesc. În 2000, acesta a omorât un om, după 0 altercație, spune el, banală.

“Am fost la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. Pentru fapta mea am plătit cu închisoarea, dar tot timpul voi avea în minte imaginea acelui om. Am făcut greşeala vieţii mele. Țin legătura cu familia persoanei respective.

Nu-mi voi ierta niciodată gestul necugetat de care am dat dovadă. Totul s-a petrecut la nervi. Credeţi-mă… mi-e greu să vorbesc despre acel incident…”, spunea acesta, în 2009. În 2004, acesta a fost grațiat de Ion Iliescu.

Fratele său, Andrei Stanici, a jucat Sportul Studențesc și Dinamo până în 2015, când a fost arestat și condamnat la patru ani de închisoare pentru viol, după ce, în 2013, acesta a fost implicat într-un scandal

Nepotul fraților Robert și Andrei Stanici este Constantin Stanici, cunoscut în București după ce a jucat la Sportul Studențesc între 1985 și 1996.

Este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ce au jucat vreodată în Regie. 230 de partide și 34 de goluri a adunat acesta în prima ligă. A jucat și un meci în echipa națională a României. După 1996 a mai jucat la BVSC Budapesta, în Ungaria și la Minnesota Thunder, în SUA.