Fostul președinte al Elveției, Flavio Cotti, a murit după infecția cu Covid-19

Fostul președinte al Elveției, Flavio Cotti, a decedat din cauza infectării cu noul coronaviurs la vârsta de 81 de ani. Decesul s-a petrecut în după-amiaza zilei de miercuri, 16 decembrie 2020, într-un spital din Locarno.

Cel care a dat tragica veste este Ignazio Cassis, actualul șef al diplomației de la Berna. Acesta a făcut anunțul pe contul de Twitter: „Cu mare tristeţe am aflat despre decesul lui Flavio Cotti”.

Mit grosser Trauer nehme ich Kenntnis vom Tod von Flavio Cotti. Unsere Begegnung an der Bundesratsfeier in Bellinzona bleibt mir in bester Errinnerung. Sein politischer Geist wird immer im Aussendepartement wehen. Le mie sincere condoglianze alla famiglia del caro amico Flavio. pic.twitter.com/BasFoyFTs2

— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 16, 2020

