Fotbaliștii Spaniei, devastați după ce au ratat finala Euro 2020: „Nu meritam să pierdem, am dominat Italia”

Fotbaliștii Spaniei nu își pot reveni după eliminarea dramatică de la Campionatul European. Deși Italia era văzută drept favorita acestei dispute, „Furia Roja” a luptat până în ultima clipă și a reușit să împingă meciul în prelungiri, datorită .

Norocul a părăsit-o la loviturile de departajare, dar Sergio Busquets a rămas, chiar și în aceste condiții, ferm pe poziții. „Am fost mai buni, am dominat meciul, nu meritam să pierdem”, a răbufnit căpitanul.

În schimb „Squadra Azzura” este oficial și nu-i rămâne decât să aștepte deznodământul înfruntării dintre Anglia și Danemarca. Aceasta este programată miercuri, 7 iulie, la ora 22:00, chiar pe stadionul Wembley din Londra.

Fotbaliștii Spaniei sunt descumpăniți după ratarea calificării în finala Euro 2020

„E păcat, nu ne doream să se termine așa, dar ăsta este fotbalul. Știm că Italia era văzută drept favorită, dar echipa noastră a fost foarte bună.

Am fost mai buni, am dominat, nu meritam să pierdem. Sunt foarte mândru pentru colegii mei, pentru grup, pentru turneul făcut. E clar că Italia era dată favorită, dar am fost superiori.

Avem mulți jucători tineri și sunt convins că acest turneu final îi va ajuta să capete mai multă încredere. La următoarele competiții ne vom întoarce și vom lupta pentru ceea ce merităm: trofee.

Și Italia a jucat bine, dar noi, în general, am fost mai buni. Așa e fotbalul, n-avem altceva de făcut decât să-i felicităm. Nu e momentul să mă gândesc la mine. Suntem triști și mândri în același timp ”, a declarat Sergio Busquets.

Roberto Mancini, mostră de fairplay: „Spaniolii sunt maeștrii driblingurilor”

De altfel, selecționerul Italiei și-a felicitat adversarii pentru jocul prestat și chiar a avut puterea să admită că echipa sa a făcut față cu mare dificultate cascadei de driblinguri a „Furiei Roja”.

„Am suferit de pe urma driblingurilor Spaniei, dar ne-am așteptat. Italia a crezut în toate astea. Acum trebuie să ne recuperăm energia și să terminăm ce am început.

Dacă am ajuns în acest punct, meritele nu îmi aparțin mie, ci băieților, care au crezut în permanență că pot reuși acest lucru. Nu s-a terminat încă, mai avem un pas.

A fost foarte dificil, Spania este o echipă grozavă. Au jucat foarte bine și sunt maeștrii la driblinguri. Am făcut un meci bun, dar nu la fel de bun ca de obicei. Am știut că va fi foarte greu”, a declarat Roberto Mancini, imediat după meciul câștigat la loviturile de departajare, scor 4-2.