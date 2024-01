Ivaylo Petev a mai primit un jucător la Universitatea Craiova. Antrenorul bulgar l-a cerut special

Este vorba despre tânărul Alexandru Cîmpanu, . Se pare că mijlocașul a fost cerut cu insistență de antrenorul bulgar al Craiovei, însă nici antrenorul clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău, nu ar fi ținut neapărat să-l aibă în continuare în lot.

Alexandru Cîmpanu s-a întors la Universitatea Craiova

Conform , oltenii aveau o clauză potrivit căreia puteau să-l cheme înapoi pe Cîmpanu din împrumutul de la Cluj-Napoca chiar în această pauză competițională. Așadar, Cîmpanu nu a mai participat încă de ieri la antrenamentele clujenilor și va face parte din lotul oltenilor în 2024.

În octombrie 2020, Universitatea Craiova achita 500.000 de euro către FC Botoșani pentru a-l transfera pe Alexandru Cîmpanu. La vremea respectivă era văzut ca unul dintre tinerii talentați din SuperLiga, dar nu a reușit să confirme în Bănie.

Se pare că Ivaylo Petev a fost mulțumit de prestațiile lui Cîmpanu la Universitatea Cluj și a considerat că mijlocașul ofensiv poate aduce un plus în lotul oltenilor pentru partea a doua a sezonului.

Paradoxal, Alexandru Cîmpanu era nedumerit, în clipa când a fost împrumutat la Universitatea Cluj, de decizia luată de cei de la Craiova. De altfel, Cîmpanu nu înțelegea de ce nu a jucat mai mult la Universitatea Craiova și părea împăcat cu faptul că va juca la Universitatea Cluj, echipă unde se reîntâlnea cu alți foști coechipieri din Bănie.

”Nu știu… eu cred că era programat de ceva timp, dar eu am aflat chestia asta aseară, nu am avut habar de absolut nimic sau dacă chestia de a nu mă lua în lot a avut treabă cu împrumutul acesta.

Da, eu îmi doream oricum să plec să joc, cu atât mai mult la U Cluj, este, la fel, club de tradiție și am și foarte mulți colegi vechi care sunt acolo.

Nu mi s-a dat nicio explicație, de ce nu am făcut parte din lot, habar nu am. În legătură cu chestia cu pregătitul… cam toată lumea, cine mă cunoaște și cine știe cum sunt, știe că sunt un jucător profesionist și că mereu când sunt la antrenament sau la meci oficial, dau tot ce am mai bun.

Asta nu poate fi decât ca o scuză. Ok, la meciul cu Farul nu a excelat nimeni, dar, din punctul meu de vedere și din ce au văzut mai mulți oameni din afara terenului, chiar nu am intrat rău”, declara Alexandru Cîmpanu conform iamsport.ro.