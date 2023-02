Fotbalistul Cristi Pulhac, fericit ca e tată de băiat, alături de Raluca: ”Dacă era brunet, era nasol”

Câștigătorul emisiunii Splash! Vedete la apă, difuzată la Antena 1, este alt om de când a venit pe lume micuțul Aris-Cristian, momentan unicul lui copil. Cunoscut ca fotbalist, dur și fără de sentimente, Cristi Pulhac este topit de când soția sa, Raluca a născut, pe 10 decembrie, un băiețel care-i poartă numele.

Cristi Pulhac, sincer și fericit că fiul seamănă cu el: ”Dacă era brunet, era nasol”

Pentru FANATIK, , din clipa când a aflat că vor deveni părinți, și până astăzi, când deja plănuiesc botezul.

Pas cu pas , el i-a fost alături frumoasei lui partenere, Raluca, încercat fiind și de teamă, dar și de entuziasm. Au ținut departe de ochii curioșilor sarcina, de frica lucrurile dificile cu care se puteau confrunta, dar, și pentru că, bucuria aceasta voiau să o trăiască din plin, în intimitate.

La două luni de la nașterea primului său copil, fostul fotbalist ne dezvăluie cu cine seamănă minunea, ai cui ochi îi are, și, în glumă, admite că, dacă era brunețel la păr sau la ten, era ”nasol”, pentru că nu ar fi fost chiar parte din el. Dintre ei doi, .

Nopțile nedormite, băița și alăptatul sunt alte puncte aduse în discuție, Cristi, implicat din cale afară, știind totul până la cel mai mic detaliu. De asemenea, aflăm și ce probleme a avut micuțul imediat după naștere, dar și de ce nu l-a pus Raluca la sân.

”Posibil… să nu semene nici cu mine, nici cu ea”

– Cum este Cristi Pulhac în postura de tătic? Ai emoții sau deja faci totul ca și când ai fi ”mămică”?

Este o senzație nemaiîntâlnită până acum. Când l-am luat în brațe am simțit niște emoții foarte frumoase. Și cât a fost Raluca însărcinată au fost emoții pentru că mă gândeam să fie amândoi sănătoși, să decurgă totul bine. Din acest motiv am și ținut totul secret. Am vrut să fie totul mai intim și să nu fim așa bulversați cu întrebări. Până la urmă a fost totul ok!

– Cu cine seamănă băiețelul, cu tine, cu Raluca?

Raluca spune că seamănă cu mine (n.r. râde). Oricum are și niște trăsături de la ea, dar, întotdeauna a zis că o să facem un băiețel și o să fie fix chipul meu. E blonduț. Dacă era brunet, era nasol (n.r. râde). Acum suntem pe ochii lui să vedem cu cine seamănă. Deocamdată nu îi sunt clari. După câteva luni cică se văd clar. Ne tot uităm să vedem – cred că bat puțin spre verde, cum îi am eu. Raluca îi are căprui. Posibil să aibă și de la socrii sau bunici, și să nu semene nici cu mine, nici cu ea.

Cristi Pulhac și soția, momente de cumpănă la nașterea primului copil: ”Dacă stă copilul o seară, 100% face infecție”

– Ai povestit la un moment dat că Raluca a vrut să nască natural, dar până la urmă s-a recurs la cezariană. De ce?

A vrut natural, că în general cam toate fetele vor asta, dar nu i-a ieșit. Nu au fost probleme medicale, doar că nu se dilata. A așteptat o zi, dar a zis doctorița că este mai bine să facă operație. Ideea este să nu stai prea mult în travaliu, să nu rămână bebele fără lichid pentru că există riscul de infecție. Nu mai are scutul de apărare, ei fiind fără imunitate… a lăsat-o o seară, copilul era cum trebuie, însă, nu avea contracțiile care trebuiau.

Să știi că, dacă stă copilul o seară, 100% face infecție. Nu este nimic grav, toți fac dacă stai mai mult… doar că, este posibil să stai mai mult cu el în spital. Nu știam dinainte asta, că dacă știam, poate nu mai așteptam.

Cum face face fostul fotbalist nopților nedormite?

– Cum sunteți cu nopțile nedormite?

Suntem ok așa în mare. Într-un fel ne-am și pregătit. Am fost plecat cu proiecte, dar, după, am zis că este momentul, așa că… ni l-am dorit și nimic nu e greu. Ne trezim amândoi. Este posibil ca într-o seară să fiu eu mai obosit, dar oricum mă trezesc. Nu o fac în prima oră, o fac apoi.

Nu ne-am vorbit cum facem, înțeleg că unii au tu o seară, eu o seară… o dimineață, cu o dimineață. La noi a venit natural, fără planuri. În momentul în care mi l-am dorit, am simțit să o ajut cu tot ce pot.

– Ce a fost mai dificil de când îl aveți acasă? Băița? Alăptatul?

Nici nu știu. Trebuie avut grijă la buric să nu-i dai cu apă. Raluca nu a alăptat. Dar, la ce formule de lapte sunt acum. Nu mai trăim în Evul Mediu. Este cutia de lapte 70 de lei, cea mai bună și suplinește mai bine decât laptele matern. Are toate proteinele din lume. Ca să alăptezi mi se pare mai greu. La trei dimineața te trezești, el nu prea vrea sau adoarme. Peste o oră vrea iar. Plus că mămica trebuie să mănânce foarte sănătos. Și ce mai este sănătos acum…

Fiecare oricum face cum simte! Noi am luat un aparat, este mai scump, dar pui laptele praf, apa și îl setezi. Aia este tot. El regrează temperatura si gramajul. Este super simplu, mai ales că, dacă copilul vrea să mănânce atunci, nu stă să aștepte 10 minute până fierbi tu, până răcești, că sigur nu îți iese la fel de cald.

Cristi Pulhac, expert în tratarea colicilor: ”Acolo este beleaua”

– Cum sunteți ca părinți? Vă panicați repede?

Nu suntem niște părinți disperați. Suntem foarte deschiși, de aceea, încercăm să fie cât mai simplu și pentru noi, că, dacă te stresezi și intri în panică, iar nu e bine. Plus că, intervin colicii. Acolo este beleaua. Au apărut atâtea medicamente pe care i le poți da și te ajută. Începe să urle și poate sta și șapte ore așa. Nu este ok să lași copilul să plângă atât. Înainte ne legănau pe picioare sau, mai spun unii, de pernuță de cireșe, încălzește-o și pune-i pe burtică… nu există astfel de tratamente.

Dacă nu-i dai pe cale bucală să se ducă direct în organism, nu e treabă. Picăturile sunt din plante naturale și nu îi fac rău, îl calmează. Chiar dacă mai țipă, o face 15 minute, nu patru-cinci ore. La noi sunt pe punctul de a trece deja și de colici. Am învățat ce picături să-i dau, câte și când. Am încercat de toate și am învățat ce și cum.

Cum era să rămână copilul lui câștigătorului emisiunii Splash! Vedete la apă, fără nume în certificatul de naștere

– Micuțul îți poartă numele, Cristian. Povestește-ne peripeția până v-ați decis asupra lui!

Da, se numește Aris Cristian. Trebuie să te gândești la un nume și să te hotărăști, dinainte să se nască. Noi nu am știut asta. Amețiți după naștere ne-au pus repede să le spunem cum îl vom boteza. Trebuie să trimită de la maternitate către asistență. Te mai lasă să te gândești, dacă nu ești decis, dar vin și te întreabă în fiecare zi. Noi ne mai gândeam, dar a trebuit să luăm o decizie.

– În ceea ce privește botezul, ați pus lucrurile la punct?

Am discutat, dar voiam să ne bucurăm și noi de el puțin timp, măcar. Să vedem, poate la sfârșitul lunii acesteia. Nu este bine, nu vrem să stăm foarte mult cu el nebotezat. Are deja două luni. Nu vreau să stăm până la șase luni. Nu ne-am decis în ce locație, dar, este mai puțin important asta. Important este să ne hotărâm când, că locații sunt. Bani să ai! Nașii sunt și ei anunțați, dar nu vreau să le divulg identitatea!