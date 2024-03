Fotbalistul din SuperLiga considerat peste Florinel Coman: ”Are o viteză în plus. Marchează mai ușor”

, fiind de două ori golgheterul SuperLigii în timp ce îmbrăca tricoul alb-albastru (1994 și 1995). Ulterior, atacantul a avut o carieră impresionantă în campionatul spaniol, jucând pentru Real Sociedad, Villareal și Getafe.

Gică Craioveanu, despre cel mai bun jucător al campionatului

Fostul mare jucător român a analizat duelul dintre cei mai importanți jucători de atac ai acestui sezon din SuperLiga, Florinel Coman și Alexandru Mitriță.

Chiar dacă Florinel Coman a fost decisiv în multe partide din acest sezon și a ajutat-o pe FCSB să ajungă la șapte puncte în fruntea clasamentului, .

”Pentru mine, Alex Mitriță e cel mai diferit jucător din campionatul României. Poţi să-mi spui tu despre Coman, despre cine vrei, dar mi se pare că Mitriţă are o viteză în plus, are gol, intră foarte bine în combinaţii.

Ca dribleur, Alex Mitriţă şi Florinel Coman sunt cei mai buni din România, dar nu ştiu de ce cred că dacă Mitriţă ar fi la fel de motivat ar avea plusul ăsta, că marchează mai uşor.

Va depinde mult de Edi Iordănescu dacă Mitriță va ajunge la echipa națională. Dacă selecționerul îl vede motivat. Eu cred că Mitriţă ar trebui să discute cu Edi, că între fotbalişti, ne înţelegem”, a declarat Gică Craioveanu, pentru .

Gică Craioveanu are încredere că Mitriță și compania pot termina pe locul 2

Gică Craioveanu consideră că Universitatea Craiova are o șansă importantă să termine pe locul 2 la sfârșitul campionatului, având în vedere evoluțiile din ultima perioadă.

”Dacă echipa continuă cu această dinamică, poate ocupa locul secund. Eu am spus acum câteva luni că nu-mi place atitudinea, acum spun că Universitatea Craiova are o atitudine foarte bună.

Mă refer la Mitriţă, pe care l-am văzut motivat în ultimele meciuri, Ivan, Baiaram. Cu atitudinea asta nici Rapid, nici CFR nu sunt peste Craiova, pentru că eu cred că noi avem mai mult talent decât ei, cu Mitriţă, Baiaram, Ivan.

Noi suntem o echipă ofensivă bună dacă avem atitudine, mi-a plăcut sincer atitudinea echipei în ultimele meciuri”, a mai spus Gică Craioveanu.