„Grande” Gică Craioveanu, la 56 de ani! Interviu la ceas aniversar: „Sunt îndrăgostit iremediabil de Craiova”. Când s-a simțit cel mai umilit în viață

„Grande” Gică Craioveanu împlinește 56 de ani, iar marele atacant român a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. A jucat pe la Universitatea Craiova, Getafe, Real Sociedad și Villarreal, iar acum trăiește emoțiile partidelor din LaLiga la microfon și dezvăluie momente deosebite din viața sa.

Gică Craioveanu împlinește 56 de ani! Interviu la ceas aniversar cu „Grande”: „Iremediabil sunt îndrăgostit de Craiova”

Născut pe 14 februarie de Ziua Îndrăgostiților, Gică Craioveanu mărturisește că iubește Universitatea Craiova iremediabil, chiar dacă „alb-albaștrii” l-au dezamăgit în ultimul timp. „Grande” muncește de ziua lui, deoarece comentează PSG – Real Sociedad și așteaptă o victorie în Champions League.

„Grande” a vorbit despre românii din LaLiga, șansa lui Horațiu Moldovan să apere la Atletico Madrid, dar și multe altele într-un interviu pentru FANATIK. speră ca într-o zi să fie la microfon și la un meci al Universității Craiova, clubul de suflet din România.

Împliniți 56 de ani, dar ați rămas la fel ca întotdeauna.

– Ca spirit, da! Ca vârstă nu, ne ducem în jos îți dai seama, dar încă sunt ok. Sunt mai bine decât anul trecut, că am avut niște probleme cu o anemie tâmpină, dar acum sunt chiar ok. Poate printre cele mai bune momente ale vieții. M-am și îndrăgostit, ceea ce e și mai frumos, așa că este perfect.

Coincidență sau nu, sunteți născut pe 14 februarie. Am putea spune că sunteți îndrăgostit și de Universitatea Craiova?

– Asta este clar. Tata a fost foarte insiprat, a știut momentul ideal. Înainte nu se sărbătorea ziua asta, este ceva mai nou într-un fel sau altul. Când eram copil nu îmi aduc aminte să fi serbat vreodată Ziua Îndrăgoștiților, exista doar în America. Iremediabil sunt îndrăgostit de Craiova pentru că datorită Craiovei și a celor de acolo am ajuns unde am ajuns, în fotbalul mare din Spania.

Totuși, în ultima perioadă cred că v-au dezamăgit băieții…

– Destul de mult, pentru că nu mi-a plăcut la câteva meciuri nici atitudinea, în afară de rezultate care au fost foarte slabe. Bine că am câștigat cu Sepsi, dacă nu câștigam eram într-o situație foarte complicată cu privire la play-off. S-a câștigat cu Sepsi, s-a luat cât de cât o gură de oxigen, dar sincer mă așteptam la mult mai mult. Antrenorul venea pe cai mari, are un CV foarte bun, dar uite că nu a fost capabil. Practic este printre cele mai slabe momente ale Craiovei cu Petev ca joc și ca rezultate.

Înfrângerea cu FCSB l-a afectat pe Craioveanu: „Nu mi s-a întâmplat să fiu așa umilit”

Ce ați trăit după meciul cu FCSB? Ați fost vizibil afectat.

– Am fost foarte afectat pentru că mie nu mi s-a întâmplat ca jucător să fiu așa umilit, să mă umilească o echipă acasă ca FCSB. Toată lumea știe că este un meci al orgoliilor, un meci pe care toată lumea îl așteaptă cu sufletul la gură. Este unul dintre meciurile anului și echipa nu a fost capabilă să ofere o imagine bună, asta m-a dezamăgit. Nu îmi amintesc să fi pierdut vreodată cu FCSB și mai ales la Craiova, era imposibil să câștige Steaua sau Dinamo pentru că exista și acea mândrie a jucătorilor de a fi oltean. Uite că asta din păcate s-a cam pierdut în ultimul timp.

. Ce credeți că ar fi spus Ion Oblemenco sau Ilie Balaci după un meci ca acesta?

– Nu ar fi spus nimic, ar fi spus exact ce am spus eu. Să ne ierte publicul pentru că nu e posibil, repet. Ar fi închis ochii și ar fi plecat acasă din vestiar de neputință. Ce poți să spui? Nici eu nu aș fi spus nimic, doar că sunt mâhnit, neputincios și mă duc acasă.

Mai aveți așteptări în acest sezon?

– Mai putem să câștigă Cupa, care, sincer, este un trofeu minor din punctul meu de vedere, dar poate, poate cu asta s-ar salva cât de cât un an. Cupa este un premiu până la urmă, este un trofeu, dar așteptăm de prea mulți ani. Totuși, sunt 33 de ani și la începutul campionatului spuneam ca dacă Napoli a câștigat după 33 suntem și noi capabili.

Cel mai tare meci comentat de Gică Craioveanu: „Mi-a rămas în memorie”

Păstrând proporțiile, Maradona pentru Craiova ar putea să fie Mitriță?

– Sunt vorbe mari, este diferență uriașă. Este jucătorul decisiv, dezechilbrant al Craiovei din atac. De el depinde foarte mult, mai mult de jumătate din acțiunile ofensive ale Craiova prin goluri, prin assist-uri. Numai că nu poți să câștigi un trofeu cu o floare, pentru că lângă Maradona erau fotbaliști senzaționali, care îl ajutau pe plan defensiv.

Să câștigi un campionat trebuie să fii foarte puternic pe plan defensiv. Talentul există și de asta spun că pe lângă Mitriță ar mai trebui trei, patru jucători să marcheze 10 goluri într-un sezon și din păcate nu îi avem. Eu aveam multe așteptări de la Ivan, de la Baiaram. Tot aștept ca Fane să facă pasul înainte, să fie un jucător important pentru Craiova, să fie la echipa națională pentru că are condiții. Are condiții de a avea succes în fotbal.

Ați avut o cariera de jucător extraordinară în Spania, acum comentați meciurile din LaLiga. Cum retrăiți emoțiile meciurilor la microfon?

– Îmi place și mai ales îmi place mult mai mult radioul decât televiziunea. Lucrez la Digi de foarte mulți ani, am aceeași ani pe care îi am la radio, deci 18 ani. Sunt o grămadă de ani, capeți experiență. E mai relaxant la radio când comentezi la radio, nu te vede nimeni, poți să mai glumești. La noi este altceva în Spania, râzi cu noi de leșini. Se spun bancuri, mai trebuie să fie și divertisment în afară de radio și să comentezi meciul, lumea vrea să se distreze, nu numai să asculte meciul în sine.

Care este cel mai spectaculos meci pe care l-ați comentat în ultima perioadă?

– Anul ăsta am comentat foarte mult Real Sociedad și adevărul este că au fost meciuri senzaționale ale Realului. Un meci senzațional a fost Barcelona – Girona, acel 2-4, care mi-a plăcut enorm. Girona a arătat ca o echipă mare, dar cel mai spectaculos meci pe care l-am comentat a fost acel 2-6 Real Madrid – Barcelona. Mi-a rămas în memorie și îmi va rămâne toată viața pentru că a fost un meci atât de frumos din partea ambelor echipe și multe goluri și situații de gol, două echipe senzaționale, superbe.

V-ați dori să comentați un meci al Universității Craiova?

– Mi-aș dori să comentez unul, clar. Noi nu suntem comentatori, suntem un fel de analiști. În Spania este diferit, avem un comentator și după suntem doi sau trei foști fotbaliști care analizăm. Activitatea noastră la comentarii nu e neapărat că intrăm o dată, de două ori pe repriză. Vorbim când vrem, intervenim când vrem, spunem bancuri, glume. Este ceva foarte diferit la ce e în România. Dacă asculți cum se strigă un gol în Spania leșini. Aș dori să comentez Universitatea Craiova, dar să fie cu victorie. Dacă ar fi o înfrângere nu aș fi foarte fericit.

Gică Craioveanu, despre internaționalii români din LaLiga: „S-ar putea să joace Moldovan”

Mai avem încă un român în Spania, așteptați să îl vedeți în teren?

– Horațiu va apăra foarte puțin, are o problemă mică pentru că în fața lui este unul dintre cei mai buni portari din lume, să zic top 5 din lume. Va fi foarte greu, poate să se accidenteze sau să fie suspendat. Dacă ies din Cupă, unde au mari șanse să iasă, s-ar putea schimba și pentru Horațiu situația, s-ar putea să joace.

Și despre Andrei Rațiu și Ianis Hagi?

– Rațiu mai joacă, a jucat senzațional cu Real Madrid și a fost unul dintre oamenii meciului. Paradoxal a dispărut din primii 11, nu știu de ce. Problema e cu Ianis pentru că, vezi tu, a jucat, a avut acele 4 meciuri la rând titular, nu a decis niciun meci. În Spania dacă nu decizi meciuri ca atacant, e greu. Mai ales fiind străin, de la noi se așteaptă oricum mult mai mult decât de la un jucător de-ai lor.

Cât de grea este adaptarea la campionatul spaniol?

– Eu spre exemplu nu am avut nicio problemă, chiar mi-am dorit să joc în Spania pentru că este un campionat spectaculos, pentru jucătorii mai abili cu mingea. Nu este tactica din Italia, nu este pe forță ca în Anglia, dar le combină puțin pe toate. Depinde foarte mult de jucător, de ambiția lui și echipa unde joacă pentru că nu e ușor. Ianis la Alaves are o echipă mai de hei-rup, de muncă, echipă fizică. Având talent ar fi trebuit să se impună, dar uite că din păcate și mie îmi pare foarte rău că nu s-a impus.

La ce cadou vă așteptați la 56 de ani?

– Nu mai sunt la epoca cadourilor, vreau să fiu sănătos, fericit. Mi-ar plăcea o victorie la Botoșani. O victorie frumoasă ar fi să câștige cealaltă echipă a mea, Real Sociedad cu PSG. Ăsta ar fi un cadou, mai ales că o să comentez meciul, deci o să lucrez de ziua mea. Să fiu la fel de apreciat și de iubit, mai ales de iubita mea.

Care dintre foștii colegi e primul care vă urează la mulți ani?

– Primul, primul în general a fost Jerry. Sunt și Ovidiu Stîngă, Stelea. Nu îți spun că uneori îmi e și rușine că nu pot să răspund la toată lumea, dar nu am timp pur și simplu. Am și treabă, dar oricum le mulțumesc de acum. Andrei Niculescu, George Dobre, Darko Kovacevic îmi scrie mereu de ziua mea. Am rămas într-o relație senzațională cu el. Javi Gracia care a fost Mister pe la Watford.