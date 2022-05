Video. Show la nunta lui Ionuț Stroe (PNL) cu ”fiica adoptivă” a lui Marcel Vela! Liberalul a cântat cu Direcția 5 pentru mireasă

Nunta dintre purtătorul de cuvânt al PNL și Andra Pleșu, fiica iubitei lui Marcel Vela, a fost un eveniment care se poate încadra la ”nunta anului” din politica românească. Petrecerea, desfășurată într-un local de lux din Caransebeș, a reunit crema politicienilor liberali, invitați din toate colțurile lumii și artiști cunoscuți precum Delia și Direcția 5.

Ionuț Stroe s-a căsătorit cu Andra Pleșu. Delia și Direcția 5 au făcut show la nuntă

Purtătorul de cuvânt al PNL a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK, că este fericit și ușurat că nunta lui cu Andra Pleșa a fost o adevărată reușită, iar petrecerea fabuloasă. E adevărat, ne-a dezvăluit , dar nu în momentul în care a spus ”Da” în fața preoților sau în cel în care a fost în centrul ringului pentru ”dansul miresei”.

”Petrecerea a fost foarte, foarte frumoasă. Am avut ceva emoții, dar a ieșit bine. Emoții au fost cu organizarea petrecerii, a fost cel mai solicitant lucru. Dar sunt fericit că a ieșit, până la urmă, totul așa cum trebuie, că a fost deosebit. Au fost foarte mulți oameni din afară, din străinătate, am avut emoții că știam că au venit la un eveniment special și voiam să fie perfect totul”, ne-a dezvăluit Ionuț Stroe, în exclusivitate.

Evident, petrecerea care a avut loc în idilicul oraș bănățean a fost una cât se poate de animată. Iar la asta a contribuit cântăreața favorită a miresei, Delia. Pe scenă au urcat și alți artiști, precum Direcția 5 și cântăreți de muzică populară din zona de vest, iar invitații au dansat până la epuizare.

”A cântat Direcția 5, a fost Delia, au fost artiști locali și totul a fost în perfectă regulă. O petrecere reușită, asta e sigur”, ne-a mai mărturisit, vizibil obosit după ce a dănțuit toată noaptea, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe.

Purtătorul de cuvânt al PNL, în ”tradiția liberală”: a cântat pe scenă

Ca mai toți liberalii, Ionuț Stroe dovedește și el aptitudini de artist. Nu ca fostul lui șef, Ludovic Orban sau ca ex-primarul Timișoarei, Nicolae Robu, împătimiți ai cântatului la chitară, ci, parcă în ton cu job-ul lui de la partid, el e cu… vocea.

Așa că, alături de băieții de la Direcția 5, Ionuț Stroe, pus la patru ace, a urcat pe scenă și a dovedit reale veleități artistice, semn că ar avea oricând șanse să se reprofileze. A cântat melodia “Și ce dacă” de la Direcția 5, acompaniat de trupă, iar succesul lui Ionuț Stroe s-a concretizat în aplauze din partea celor aproape 500 de invitați de la eveniment.

”N-am avere decât iubirea / Nu, nu, n-am ambiții decât fericirea /Da, da, te am pe ține și lumea întreagă e a mea”, cânta de mama focului, la refren, vizibil emoționat, Ionuț Stroe pentru mireasa lui, Andra.

Printre aplauzele furtunoase s-au remarcat și cele ale soției lui Ionuț Stroe, Andra, care, îmbrăcată într-o fabuloasă rochie de mireasă și purtând pantofi de nuntă cu pietricele Swarovsky, a dansat și zâmbit fericită de-a lungul melodiei cântate de cel care i-a devenit soț.

Meniu de fițe la nunta lui Ionuț Stroe

Evenimentul care a avut invitați de seamă, precum Roxana Ciuhulescu și soțul ei, Delia, Direcția 5, zeci de politicieni liberali printre care s-a remarcat și tânăra speranță Mara Mareș, a avut un meniu pe măsură. Iar preparatele servite printre sutele de buchete de flori albe, fie că erau trandafiri, lalele sau crizanteme, au fost delicioase, susțin invitații de la eveniment.

Mai exact, din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, invitații s-au delectat, la aperitiv, cu Vitello Tonnato cu muguri de pin (vițel în sos cu ton și capere), salată de pui barbecue, piersică cu pancetta, tartă de ton cu somon fume, specialități de brânzeturi cu roșii cherry, bruschete cu foie gras și ceapă caramelizată, rulouri de cedar cu susan.

Au mai avut, așa cum e obiceiul, dar ușor reinterpretate, și celebrele sărmăluțe care au fost servite pe biscuite de mămăligă cu bacon, cu smântână și ardei iute. Nu a lipsit nici peștele: somon cu sos de lămâie și capere cu legume și sparanghel.

Felul de bază a fost ceafa de porc cu smochine și ananas, rol de pui cu dovlecel, cașcaval și sos de miere cu muștar. Evident, seara s-a încheiat cu câte o felie de tort delicios.

Trebuie precizat că este impropriu spus „seara”, pentru că petrecerea a durat până în zorii zilei de 20 mai, pe când răsărea soarele, invitații fiind de-a dreptul încântați de nunta și felul în care au fost tratați de Ionuț Stroe și de mireasa lui, Andra.

“Ne dorim copil, mie îmi plac foarte mult copiii”

Ionuț Stroe și Andra se iubesc din 2020, imediat după ce purtătorul de cuvânt divorțase de prima lui soție, cea cu care are doi copii. Nunta lor fusese însă programată pentru anul 2021, dar pandemia de coronavirus le-a cam încurcat planurile.

”Nunta e joi (19 mai 2022, n. red.) pentru că doar așa am găsit. Noi am amânat evenimentul de două ori, până acum, a treia oară ne pregătim deja. Am tot amânat din cauza pandemiei, erau alte norme de organizare ale evenimentelor. Trebuia să o facem anul trecut, dar am tot reprogramat-o”, ne-a dezvăluit Ionuț Stroe.

În altă ordine de idei, purtătorul de cuvânt al PNL ne-a mărturisit că își dorește copii de la Andra, cunoscută și în mediul politic pentru că este fiica iubitei fostului ministru de Interne, Marcel Vela, și pentru că a candidat, din partea liberalilor, la Primăria Caransebeș.

”Ne dorim copil, mie îmi plac foarte mult copii. Sunt un părinte destul de implicat. Sunt un tată foarte implicat, îmi place să fiu părinte. Și ea își dorește copii, sunt împlinirea unei familii”, ne-a mai spus Ionuț Stroe, politicianul liberal devenit bărbat însurat.