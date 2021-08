Fotografia cu care Gabriela Cristea i-a cucerit definitiv pe internauți: „Prima mea dragoste de mamă”

Gabriela Cristea a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie alături de Bella Victoria, cea care a făcut-o să simtă cum este mamă pentru întâia oară.

Prezentatoarea de televiziune a strâns peste 10.000 de inimioare la imaginea respectivă.

În poză, nevasta lui Tavi Clonda se află într-o piscină împreună cu Bella Victoria. Vedeta a ținut să facă poza doar cu ea ca un fel de omagiu pe care îl aduce fiicei sale, căci ea este prima pe care a născut-o.

Gabriela Cristea, fotografiată la piscină cu prima ei fetiță, Bella Victoria Margot

„Prima mea dragoste de mamă”, este mesajul pe care l-a scris realizatoarea tv pe Instagram.

Poza i-a uns pe suflet pe fanii ei. Mai multe persoane au comentat, remarcând frumusețea fetei sale, iar unii s-au limitat la a trimite în secțiunea de comentarii doar inimioare, fiind niște gesturi mai mult decât sugestive.

„Multă sănătate alături de cei dragi și vacanță plăcută alături de toată familia; Cel mai frumos sentiment; Superbe; Sunteți minunate; Doamne, tare frumoase sunteți; Gabriela, super mamă și super femeie”, sunt câteva din mesajele scrise de fanii .

Gabi nu a uitat nici de cea mică. Într-o altă postare, înainte fotografiei publicate cu Bella, mezina familiei, Thea Iris Selena, apare singură la marginea piscinei într-un body roșu care îi vine perfect unei prințese ca ea.

2020, un an destul de complicat pentru celebra mămică

Viața Gabrielei Cristea s-a schimbat destul de mult de când a devenit mamă. Și-a depășit limitele demonstrându-și că poate întreține o casă și poate să aibă grijă de doi copii în același timp, mai ales într-o perioadă complicată cum este cea care a început în 2020.

„A fost un an controversat, cred că pentru toată lumea. A fost un an al schimbărilor, un an în care am învățat să mă bucur de lucruri mărunte și să îmi dau seama că aș face orice efort pentru familia mea.

Adică niciun lucru nu ar fi un efort prea mare pentru familia mea. Și sunt fericită cu alegerile pe care le-am făcut în viață. Sunt mulțumită că am reușit să trec cu bine peste toate încercările din 2020”, a declarat Cristea la finalul anului trecut pentru .

Gabriela a stat o perioadă departe de camerele de luat vederi, însă a revenit în prim plan anul acesta odată cu emisiunea Mireasa, prezentând show-ul de după-amiază intitulat „Urzeala soacrelor”.