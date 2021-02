FR Judo contestă decizia Curții de Apel Brașov! Plângere penală împotriva celor trei judecătoare

Federația Română de Judo e alături de sportivii și de antrenorii ei. Forul național a luat notă de admiterea parțială a contestației în decizia finală pe care a dat-o Curtea de Apel Brașov, în procesul care i-a fost intentat fostului antrenor Adrian Croitoru.

Instituția condusă de Cozmin Gușă consideră că această decizie nu este corectă și aduce prejudicii importante activității practicanților și antrenorilor de judo din România.

Conform site-ului frjudo.ro, la propunerea președintelui Cozmin Gușă, conducerea Federației Române de Judo a luat hotărârea să procedeze la contestarea în anulare a deciziei menționate, cu elemente necesare pentru solicitarea revizuirii procesului.

Totodată, strângând pe parcursul termenelor procesuale dovezi suficiente ce implică lipsa de corectitudine a celor trei judecătoare din Brașov, conducerea FR Judo a mandatat avocatul ce o reprezintă să depună plângere penală împotriva acestora la SIIJ (n.r. – Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție) pentru infracțiunea de abuz în serviciu.

Decizia din procesul dintre Federația Română de Judo și Adrian Croitoru a fost reclamată în urmă cu câteva luni și la Consiliul Superior al Magistraturii, de unde se așteaptă în continuare un răspuns.

Pe 1 iulie 2020, antrenorul Adrian Croitoru a câștigat daune morale în valoare de 100.000 de euro din partea FR Judo pentru că a fost concediat de la lotul olimpic masculin de seniori, sentința fiind dată de judecătoarea Mia Irina Balc, de la Tribunalul Brașov.

Croitoru a primit atât daune morale, cât și despăgubiri care constau în drepturi salariale, diurne și indemnizații de concediu.

„Admite, in parte, contestatia, astfel cum a fost formulata si, ulterior, precizata, de contestatorul ADRIAN CROITORU, in contradictoriu cu intimata FEDERATIA ROMANA DE JUDO, impotriva Deciziei nr. 14/08.10.2018 emisa de intimata si, in consecinta:

Anuleaza Decizia nr. 14/08.10.2018 emisa de Federatia Romana de Judo. Dispune reintegrarea contestatorului in functia detinuta anterior incetarii contractului individual de munca. Obliga intimata sa plateasca contestatorului o despagubire egala cu drepturile salariale si primele de Lot Olimpic, indexate, majorate si actualizate, de la data de 08.10.2018 si pana la reintegrarea efectiva.

Obliga intimata sa plateasca contestatorului suma de 5.953 lei, reprezentand drepturi salariale aferente perioadei 01.05.2017-12.07.2017, si suma de 595 lei reprezentand contravaloarea indemnizatiei de concediu de odihna neefectuat, aferent aceleiasi perioade, precum si prima de Lot Olimpic aferenta lunii Mai 2017.

Obliga intimata sa plateasca contestatorului suma de 19.450 lei, reprezentand ore suplimentare aferente perioadei 13.07.2017-08.10.2018.

Obliga intimata sa plateasca contestatorului sumele de 838 Euro si 468 USD, in echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, reprezentand diurna legala aferenta perioadei 15.06.2017-12.08.2018.

Obliga intimata sa plateasca contestatorului suma de 1.054 lei, reprezentand contravaloarea indemnizatiei de concediu de odihna neefectuat aferent perioadei 13.07.2017-08.10.2018.

Obliga intimata sa plateasca contestatorului suma de 100.000 Euro, in echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de daune morale, pentru prejudiciul de imagine creat prin suspendarea din activitate si concedierea nelegala.

Obliga intimata ca, dupa ramanerea definitiva a prezentei hotarari, sa o publice, pe cheltuiala proprie, pe site-ul de internet propriu (www.frjudo.ro), in ziarele ”Gazeta Sporturilor” si ProSport”, in 3 (trei) editii din 3 (trei) saptamani consecutive, precum si sub forma de Comunicat oficial pe site-ul www.judoinside.com.

Respinge restul pretentiilor.

Obliga intimata sa plateasca contestatorului suma de 2.040 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu expert.

Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicare. In cazul formularii caii de atac, aceasta se va depune la Tribunalul Brasov. Pronuntata azi, 01.07.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.” – sentința nr. 360/2020 pronunțată în dosarul nr. 3694/62/2018