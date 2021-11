Lovitură grea pentru fratele lui Dacian Cioloș. Patron al unei firme care se ocupă cu irigațiile, Sorin are necazuri cu Fiscul

Fost premier al României în intervalul 17 noiembrie 2015 – 4 ianuarie 2017, Dacian Cioloș (52 de ani) a vorbit destul de rar despre rudele apropiate, și asta doar atunci când a negat apariția unor informații în spațiul public.

Și înainte de numirea în funcția de șef la Palatul Victoria, și ulterior, Dacian Cioloș a fost acuzat de adversarii politici că provine dintr-o familie care și-a obținut prosperitatea și și-a clădit ascensiunea cu ajutorul structurilor de forță ale statului.

”Au apărut discuții legate de familia mea și de mine. Nu am ce să îmi reproșez. Ce fac, fac din convingere, mă implic în acest proiect nu ca să iau ci ca să dau. Nu o să mă las descurajat de toate aceste mârșăvii. Evident că mă așteptam, dar nu mă impresionează, pentru că tocmai acest gen de lucruri trebuie schimbate în România.

Dacian Cioloș: ”Tatăl meu a fost un funcționar cu responsabilități administrative în Miliție”

Nu am colaborat niciodată nici cu Securitatea, nici cu serviciile secrete, nu sunt nici vândut forțelor străine, nu am avut de-a face nici cu Soros, nici cu altcineva, tot ce am obținut din punct de vedere profesional am făcut-o prin forțe proprii”, a declarat Dacian Cioloș în ianuarie 2019.

Apoi, , aducându-i în discuție pe fratele și pe sora lui, despre care a spus că nu are absolut nimic ce să le reproșeze.

”Tatăl meu a fost un funcționar cu responsabilități administrative în Miliție înainte de 1989. A ieșit la pensie de boală în 1987 și e mort de 20 de ani. Nu văd cum ar fi putut să îmi influențeze cariera.

Dacian Cioloș: ”Sora mea lucrează în MAI. Își face treaba ca orice alt om, nu e agent secret”

Sora mea și fratele meu și-au ales cariera așa cum au vrut, fără vreo influență din partea mea. Nu am nimic ce să le reproșez. Sora mea lucreaza în MAI, de mai bine de 15 ani. Își face treaba ca orice alt om, nu e agent secret, așa cum am văzut speculându-se. Are responsabilități legate de buna gestionare a documentelor clasificate și atâta tot”, a afirmat Dacian Cioloș.

, după care s-a perfecționat, în intervalul 2002-2003, la cursurile ISA Lille (Institut Supérieur d’Agriculture).

Acum câțiva ani, Dacian Cioloș și-a împrumutat fratele cu aproape 50.000 euro, sumă din care Sorin mai are de returnat 43.500 euro, potrivit ultimei declarații de avere depusă de liderul USR, în vara acestui an.

Fratele lui Dacian Cioloș are o firmă din 2005, specializată în sisteme de irigare

Sorin Cioloș s-a lansat în afaceri în 2005, când și-a înființat o firmă specializată în proiectarea și implementarea sistemelor de irigare profesionale. Firma fratelui politicianului operează în domeniul irigaţiilor in agricultură, al irigațiilor în curţi şi grădini private sau al irigaţiilor în spaţii publice (parcuri și terenuri de sport).

Din păcate pentru bunul mers al afacerii, după ce în luna februarie 2021 a primit o somație de achitare a taxelor și impozitelor datorate, Sorin Cioloș s-a trezit cu conturile poprite câteva luni mai târziu, potrivit informațiilor obținute de FANATIK.

Mai mult, Serviciul de Executare Creanțe Bugetare a extins poprirea și asupra conturilor firmei lui Sorin Cioloș, care este singurul angajat. Conform datelor oficiale, pentru ultimul an fiscal, firma fratelui fostului premier a înregistrat o cifră de afaceri de 263.943 lei și un profit de 11.399 lei.