Fratele lui Paul Stănescu, validat pentru o funcție la ANRE. USR: ”Transformați instituția într-o afacere de familie”

Marți, 14 decembrie, Alexandru Stănescu, fratele liderului PSD Paul Stănescu, a fost validat de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului în comitetul Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Ruda secretarului general al social-democraților a primit 233 de voturi ”pentru”. Doar 120 de parlamentari s-au opus numirii sale, anunță . Votul a fost secret, cu buletine. Pentru această funcție au fost 2 candidați: Stănescu și Sorinel Vrăjitoru, ambii PSD.

Fratele lui Paul Stănescu a fost susținut pentru acest post de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Acesta din urmă a recunoscut că îi dă această funcție pentru că nu a mai avut loc pe listele de parlamentari.

ADVERTISEMENT

Fratele lui Paul Stănescu, Alexandru Stănescu, validat pentru o funcție la ANRE

Alexandru Stănescu (60 de ani) este un fost deputat în două mandate, din perioada 2012-2020. Politicianul a mai ocupat poziția de președinte al Comisiei de Agricultură din 2017 până în 2020.

Conform , acesta a terminat liceul industrial din Corabia în perioada 1976-1980, iar între 1981 și 1986 a urmat Institutul Politehnic București – Facultatea Mecanică Agricolă. În 1986, Stănescu a absolvit Facultatea de Mecanică Agricolă București.

ADVERTISEMENT

Înaintea mandatelor de deputat a fost între 1986 și 1993 inginer la S.C. Agromec Vișina S.A, iar între 1994 și 2012 a fost director general la S.C. Agromec Bucinișu S.A.

În această săptămână, Alexandru Stănescu a declarat că el s-a propus la ANRE și că nu ar fi un avantaj faptul că fratele său este secretarul general al PSD. Întrebat la postul de știri citat ce îl recomandă pentru această funcție, Alexandru Stănescu a spus că un avantaj este și faptul că timp de 19 ani a fost “conducătorul unei societăți comerciale”.

ADVERTISEMENT

”Mă recomandă exact ce cere în lege. Am o perioadă de 19 ani în care am fost conducătorul unei societăți comerciale, am o perioadă de 8 ani de parlamentar și, eu știu, cred că sunt suficiente aceste recomandări.

Nu știu dacă este un avantaj că fratele meu este Paul Stănescu. Suntem oameni politici amândoi, nu există niciun conflict de interese. Nu înseamnă că dacă el a ajuns în funcția asta eu trebuie să plec din partid”, a afirmat Alexandru Stănescu.

ADVERTISEMENT

USR atacă la CCR această numire: ”Transformați ANRE într-o afacere de familie”

La scurt timp după votul din Parlament, USR a anunțat că va ataca la Curtea Constituţională numirea lui Alexandru Stănescu în funcţia de membru al Comitetului de Reglementare al .

Deputatul USR Cristina Prună a lansat acuzații grave în direcția PSD. Aceasta a spus că prin această numire instituția ANRE se transformă într-o afacere de familie.

ADVERTISEMENT

”Marea majoritate a acestui Parlament face o mare greşeală astăzi prin votarea domnului Stănescu în funcţia de membru al Comitetului de Reglementare al ANRE. Domnule Ciolacu, aş dori să vă întreb, dar văd că nu sunteţi, stimaţi colegi din PSD, ceea ce faceţi astăzi prin această numire este că transformaţi ANRE într-o afacere de familie, pentru că ştiţi foarte bine că domnul Stănescu este fratele secretarului dumneavoastră general.

Va câştiga undeva între 6 şi 8.000 de euro pe lună nemeritaţi, iar CV-ul domnului Stănescu, care a terminat mecanică agricolă, şi nu este o ruşine lucrul acesta, dar problema este că nu îl califică sub nicio formă pentru această funcţie atât de importantă.

Practic, Comitetul de Reglementare al ANRE, prin deciziile pe care le ia, are un impact direct în facturile pe care oamenii le plătesc la energie şi gaze naturale şi chiar şi la energia termică. Aceste decizii pe care le ia ANRE au impact şi asupra investiţiilor în sectorul energetic, care nu se mai întâmplă de ceva vreme tocmai pentru că oamenii aceştia de la ANRE au încetat să mai ia decizii în interesul pieţei. Noi, USR, singurul partid care ne-am opus acestei numiri, vom ataca la CCR această numire”, a spus Prună, notează .