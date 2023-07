Frate şi soră, condamnaţi pentru incest. Situaţie uluitoare descoperită de poliţiştii brăileni, aceştia aveau împreună şi doi copii

Frate şi soră, condamnaţi pentru incest. Cazul șocant a fost descoperit într-o localitate din județul Brăila. Cei doi au întreținut raporturi sexuale timp de doi ani, copii.

Frate şi soră, condamnaţi pentru incest. Caz șocant în Brăila

Tinerii, din comuna Mircea Vodă, locuiau în aceeași casă, iar faptele surprinzătoare au avut loc în perioada anilor 2018-2019. , pe care aceștia i-au abandonat.

ADVERTISEMENT

Curtea de Apel Galaţi i-a condamnat la închisoare cu suspendare pentru infracțiunea de incest. Femeia a primit un an de închisoare, dar „s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, cu un termen de supraveghere de 2 ani”.

De asemenea, bărbatul are de executat 1 an și 4 luni, fiind dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, tot pe o perioadă de doi ani, la fel ca în cazul femeii. Prin urmare, aceștia trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere.

ADVERTISEMENT

Ei vor fi nevoiți să urmeze ședințe de consiliere și să facă muncă în folosul comunității pe perioada celor doi ani. Cei doi frați au fost trimiși în judecată în noiembrie 2021, pentru faptele lor, după ce cazul uluitor a ieșit la iveală și a șocat întreaga comunitate.

„Din probele administrate în cauză rezultă că, în perioada 2018 – 2019, fiind rude de gradul II, respectiv frate și soră, inculpații B.F. și B.A. au întreținut raporturi sexuale la domiciliul din comuna Mircea Vodă, județul Brăila. Raporturi ce au avut ca urmare conceperea și nașterea minorilor B.C.R. și B.R.D”, au transmis procurorii, potrivit .

ADVERTISEMENT

Cei doi frați și-au abandonat copiii

Situația stârnește și mai multă indignare având în vedere că cei doi frați aveau împreună și doi copii. Însă, tinerii nu au vrut să îi îngrijească, iar micuții au fost preluaţi de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

„Contopește pedepsele principale aplicate inculpatului, de 1 an închisoare și respectiv de 1 an închisoare. Inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu de 4 luni închisoare reprezentând 1/3 din pedeapsa de 1 an închisoare. Inculpatul executând în final pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 2 ani”, a transmis instanța, în cazul bărbatului din comuna Mircea Vodă, județul Brăila.