Pe urmele lui Nuțu Cămătaru! Fratele lui Jador de la Survivor, aventuri teribile cu un leu

Fratele de suflet al lui Jador de la Survivor All Stars n-a pierdut deloc vremea în timp ce prietenul său se războia cu producția de la PRO TV, cerând să plece din competiție!

Fratele de suflet al lui Jador, rănit de un leu, în joacă. Bogdan Mocanu, pe urmele lui Nuțu Cămătaru

Bogdan Mocanu, fost concurent la Puterea dragostei și prieten la cataramă cu manelistul băcăuan, s-a imortalizat jucându-se cu un leu. Felina, entuziasmată peste măsură de întâlnirea cu musculosul, l-a și zgâriat fără să își propună asta.

Bogdan, ”fratele” lui Jador de la Survivor s-a ales cu niște răni destul de serioase după momentele jucăușe petrecute cu leul. Chiar dacă a fost atenționat și știa că, pe cât sunt de drăguțe marile patrupede, sunt la fel de periculoase, tovarășul lui Jador și-a făcut de cap! S-a băgat în cușcă înfruntând leul!

Despre experiența de care a avut parte în Republica Moldova a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK! Ne-a zis că și-a dorit cu orice preț să aibă parte de o astfel de aventură, una care nu e recomandată deloc celor de acasă!

Prietenul lui Jador a ieșit șifonat din întâlnirea cu felina: „Și-a băgat colții destul de adânc”

„Am avut niște treabă în Republica Moldova și acolo am un prieten care deține mai multe animale exotice, printre care și o pereche de lei foarte mari, foarte frumoși. I-am admirat din afara cuștii, la început. Apoi, prietenul meu mi-a spus că dacă vreau pot să intru să mă joc cu ei, în cușcă.

Nu știu ce a fost în momentul ăla, în capul meu. Am simțit, așa, o euforie, adică simțeam nevoia să mă duc să mă joc. Nu e o chestie pe care ai ocazia s-o faci în fiecare zi. Nu se ivește zilnic să mângâi un leu. Așa că mi-am luat inima în dinți. În cele din urmă, am intrat. Recunosc că aveam niște emoții. Știm cu toții că sunt animale imprevizibile. Până la urmă, sunt animale sălbatice. Nu țin cont de empatie sau de compasiune. În plus de asta, eram și străin.

M-am jucat un pic cu leul. De fapt, recunosc că mai mult s-a jucat el cu mine, un pic mai agresiv. Am ieșit un pic șifonat de acolo, dar mi-am făcut o amintire pe care o s-o am tot restul vieții. Am niște zgârieturi, posibil să fie și niște cicatrici. Și-a băgat colții destul de adânc, la un moment dat, dar sunt niște cicatrici cu care nu se poate lăuda oricine. Cicatrici de la un leu”, a povestit Bogdan Mocanu, fratele de suflet al lui Jador de la Survivor, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Recomand experiența dacă aveți carnea tare pe voi”

a postat în care a apărut alături de leul cu care se juca. Filmulețul a strâns peste 8.000 de aprecieri pe Instagram. Chiar care se are ca un frate cu Jador, în ciuda tuturor neînțelegerilor iscate între ei în anii de când se știu, i-a avertizat pe urmăritori cu privire la ceea ce urmau să vadă.

Bogdan le-a spus fanilor de pe Instagram să nu recurgă la nebunia lui dacă nu au pielea tăbăcită, cu alte cuvinte. „Recomand experiența cu hainele altora și dacă aveți carnea tare pe voi”, este mesajul postat de tânărul influencer pe platforma Instagram, acolo unde este urmărit de 650.000 de persoane.

Bogdan Mocanu a luat-o, astfel, pe urmele dresorului de lei, celebrul afacerist controversat Nuțu Cămătaru, despre care se știe că obișnuia să crească toate lighioanele pământului. De altfel, Nuțu a lansat și o carte în care povestește întâmplări tari ale vieții sale. Volumul autobiografic, vândut ca pâinea caldă, a fost intitulat „Dresor de lei și de fraieri”.