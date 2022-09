Fructele minune nelipsite din alimentația lui Nicolai Tand: ”Sunt bune pentru memorie. Le consum sub formă de ceai sau ca o gustare”

Fructele minune nelipsite din alimentația concurentului de la Te cunosc de undeva. Sunt foarte bune pentru memorie și atenție, vedeta de la Antena 1 dezvăluind că le consumă uscate sau sub forma unui ceai.

Alimentele de bază în mesele lui Nicolai Tand. Au numeroase proprietăți și beneficii

Nicolai Tand face echipă cu Feli Donose în emisiunea transformărilor , unde se confruntă cu numeroase provocări. Pentru a reține versuri solicitante sau ritmate vedeta are un remediu natural.

Mai exact, fructele de goji nu lipsesc niciodată din alimentația celebrului bucătar. Vedeta de la Antena 1 consideră că aceste alimente îl ajută pentru a face față antrenamentelor de canto, actorie şi coregrafiilor complexe.

„Am citit că sunt foarte bune pentru memorie, aşa că de când am început Te cunosc de undeva! am grijă să le consum cât mai des, fie sub formă de ceai, ori pur şi simplu ca o gustare”, a dezvăluit cheful într-o comunicat de presă.

Fructele de goji, cunoscute în termeni populari ca și cătina de garduri, sunt plante care se regăsesc cu precădere în regiunea Mediteraneană și în anumite zone din Asia. Fructul longevității este recunoscut de medicina tradițională chineză.

Porția zilnică din aceste alimente recomandată pentru un adult este de aproximativ 28 de grame și asigură organismului vitaminele A și C și minerale, precum calciu, fier și sodiu.

Nicolai Tand, pregătit pentru a doua gală Te cunosc de undeva

Nicolai Tand este pregătit pentru a doua gală Te cunosc de undeva, după ce anterior a avut de interpretat o piesă în limba engleză pe ritmuri de rapp. Sâmbătă, 17 septembrie 2022, bucătarul este gata de o nouă provocare.

De această dată vedeta se transformă în Grasu XXL, transformarea sa fiind una care va dura mai bine de șase ore. a petrecut în cabina de machiaj o perioadă lungă, totul pentru a intra cât mai bine în pielea personajului.

Barba și lentilele de contact nu lipsesc din ”modificarea” lui Nicolai Tand, întregul moment putând fi urmărit în cea mai recentă gală a show-ului moderat de Alina Pușcaș și Pepe.