Frumusețile ascunse din inima Harghitei. Locurile pe care orice român trebuie să le vadă măcar o dată-n viața

În inima Harghitei se ascunde un adevărat colț de rai. Peisajele mirifice îi lasă fără cuvinte pe cei care ajung în zonă. Din păcate, însă, sunt puțin promovate, iar autoritățile nu investesc bani în locurile care, chiar și în stadiul de acum, atrag turiștii.

La granița dintre Harghita și Neamț se află un loc în care toți românii ar trebui să ajungă măcar o dată în viață. Peisajele unei Românii parcă necunoscute sunt de o frumusețe deosebită, tablouri pictate însuși de Mama Natură.

An de an, mulți turiști ajung în zonă, atrași de ceea ce are ea de oferit: trasee montane, activități recreative, mâncare delicioasă. Dar, un număr la fel de mare sunt alungați și dezamăgiți de infrastructura ce lasă de dorit, care îi sperie chiar și pe investitori.

Vorbim despre Lacul Roșu și perimetrul în care acesta se află. Pentru că, pe lângă singurul baraj natural din România, mai sunt multe alte atracții de văzut. Vorbim despre 400 de kilometri de trasee turistice omologate, marcate corespunzător.

De exemplu, traseul Cheile Bicăjelului este unul de-a dreptul spectaculos. De dificultate medie, îi poartă pe turiști pe poteci pur și simplu deosebite, pe Muntele Ucigaș, către

De menționat este, însă, că locurile sunt limitate. Dar chiar și așa, dacă cineva nu poate rămâne peste noapte, se poate bucura de priveliștea deosebită din vârf de munte.

„Tot ceea ce se verde cu galben în calendar e rezervare pe cabinele panoramice. Putem să spunem că a explodat vizitarea în zona în cercul turiștilor iubitori de natură”, a declarat Simon Laszlo, de la Salvamont Gheorgheni,

„Stațiunea pare încremenită în trecut”

Antreprenorii privați, autoritățile locale și asociațiile montane își doresc, încă din anul 2015, să dezvolte zona Gheorghieni- Lacul Roșu și să o transforme în „capitala de aventură a Transilvaniei”.

Pentru asta, au amenajat trasee via ferata și au investit în pârtii de bob. Cea mai nouă a fost inaugurată chiar în vara anului 2023. Are aproximativ un kilometru lungime, este amenajată la înălțime și trece prin pădure. Prețul pentru o tură este de doar 25 de lei.

De asemenea, la câțiva kilometri distanță de instalația de sanie de vară, se construiește un complex de lux, probabil cel mai impunător din tot județul. Inițial, nu a fost decât un restaurant. Un an mai târziu, proprietarii i-au atașat și o pârtie.

În prezent, în complexul situat aproape de Lacul Roșu se construiește un hotel SPA, un și câteva bungalouri răsfirate printre brazi, care își așteaptă oaspeții. Cu toate aceasta, managera locului consideră că stațiunea a „încremenit în trecut”.

„În contrast cu ceea ce am văzut până acum, stațiunea Lacu Roșu pare încremenită în trecut. Singurul baraj natural din țara noastră atrage turiști, dar drumurile sunt pline de gropi, nu există parcări amenajate iar aleile si locurile de promenadă sunt degradate”, sa spus Gabriela Kiss pentru sursa menționată anterior.

Un alt complex, de data aceasta construit în comunism, a reușit să supraviețuiască și să se dezvolte timp de 38 de ani. De la părinți, afacerea a fost preluată de copiii care au studiat Dreptul, dar au preferat să revină la Lacul Roșu. Nu vor să câștige averi, dar roagă autoritățile să investească în zonă și să-i ajute să o facă cunoscută.