Frustrare mare la Universitatea Craiova după remiza cu Sepsi: „Au avut două ocazii și au dat două goluri”

Universitatea Craiova nu reușește să treacă peste complexul Sepsi Sfântu Gheorghe, iar , deși au fost conduși cu 2-0 și chiar puteau să câștige.

Jucătorii Craiovei, un car de nervi la finalul partidei cu Sepsi: „Am dominat 75 de minute. Au avut două ocazii”

Supărare mare pe „Ion Oblemenco” după ce Universitatea Craiova ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Unul dintre cei mai supărați a fost Alexandru Mateiu, eliminat la prima fază judecată cu sistemul VAR din SuperLiga: „Am dominat 75 de minute și am făcut o greșeală la primul gol. Au avut două ocazii și două goluri. Așa a fost să fie. Eu zic că meritam victoria. Eu m-am dus direct pe minge și nu știu dacă a fost, dar mă bucur că a fost VAR. Trebuie să stau două etape”.

Mateiu e de părere că jocul echipei a fost unul foarte bun și doar ghinionul a făcut ca Universitatea Craiova să nu câștige partida: „Am făcut cred un meci bun și nu mă gândeam că o să jucăm atât bine. E frustrarea mare pentru că nu meritam să fim egalați de la 2-0. E Dimitrov prietenul meu, dă o centrare greșită și o bagă cu tibia, bară-gol! Și mie îmi sare mingea din tibie. Incredibil!”.

Mijlocașul a vorbit pe finalul și despre meciul din preliminariile Conference League, cu albanezii de la KF Vllaznia: „Trebuie să fim concentrați până în minutul 90. Poate nu am mai fost concentrați pentru că te taxează. Am văzut și CFR-ul. Eu zic că avem un lot foarte bun și că putem să câștigăm și noi odată campionatul”, a declaratMateiu la finalul partidei.

Gustavo a vorbit despre plecarea de la U Craiova: „Dacă vine o ofertă bună pentru mine și pentru club e greu să rămân”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Universitatea Craiova de la un club din Iran, iar brazilianul a vorbit după meciul cu Sepsi despre un posibil transfer.

„Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm și sper să jucăm mai bine meciurile viitoare. Am intrat pozitiv și s-a văzut că am marcat 2 goluri. Nu se știe niciodată. Viața de fotbalist așa e.

Pot să plec sau nu. Nu știu, se vorbește multe. După ce faci un campionat bun, apar voci și cluburi. Dar eu sunt concentrat la Craiova.

Mai am un an aici și depinde dacă vine o ofertă bună pentru mine și pentru club e greu să rămân. Mare respect pentru Sepsi, au făcut un sezon și un meci foarte bun. Trebuia să câștigăm meciul și să vedem unde am greșit”, a declarat brazilianul Gustavo la finalul partidei cu Sepsi din SuperLiga.