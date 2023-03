Fugara Alina Bica spune că nu se va mai întoarce în România. „Vreau să mă simt liberă, să fac ce vreau”

Alina Bica, condamnată la patru ani de închisoare pentru corupție în România, a declarat pentru jurnaliștii italieni, într-un material filmat cu camera ascunsă și difuzat de Antena 3 CNN, că nu are intenția să se întoarcă în țară.

Alina Bica spune că s-a îndrăgostit de sudul Italiei

Jurnaliștii italieni au realizat un reportaj cu camera ascunsă într-un restaurant din aproprierea orașului Bari, în sudul Italiei, acolo unde locuiește de mai mulți ani Alina Bica, fosta șefă DIICOT fugită din România. Jurnaliștii au ajuns restaurantul al cărui patron este românul Florin Busuioc, partenerul Alinei Bica, și au reușit , cu care a fugit împreună în Costa Rica.

Jurnalistul italian intră la scurt timp într-un dialog cu Alina Bica, și o întreabă direct „cum s-a încheiat povestea” ei.

„Povestea mea s-a încheiat astfel: la început am avut 4 capete de acuzare, infracțiuni, am fost achitată în 3. Infracțiuni de corupție, abuz în serviciu şi favorizarea infractorilor… Am fost achitată pentru toate acuzaţiile de corupție, a rămas doar unul, pentru care sunt în această situaţie în Italia. Este vorba despre o infracțiune de favorizare a infractorilor”, spune fosta șefă DIICOT, care este apoi întrebată pe cine a favorizat.

În fapt, la patru ani de închisoare cu executare pentru că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. DNA a susținut, iar două completuri de la Înalta Curte le-au dat dreptate procurorilor, că Tender i-a cerut ajutor Alinei Bica pentru a obține o condamnare cu suspendare în dosarul RAFO, dosar instrumentat de DIICOT și unde rechizitoriul fusese întocmit chiar de către Bica.

Alina Bica a mai spus că dosarul ei a ajuns pe masa judecătorilor CEDO și a negat acuzațiile procurorilor DNA, susținând că era lipsit de sens să-și riște întreaga carieră pentru a-l scăpa de închisoare pe Ovidiu Tender.

„În acest moment, am în curs o procedură la CEDO, care a trecut deja acel filtru de admisibilitate. Am fost achitată pe celelalte trei acuzații şi încerc să îmi fac treaba. Eu am zis aşa: eu eram şefă, am muncit toată viaţa. Ce persoană sănătoasă la cap poate spune „astăzi comit o infracțiune, risc totul pentru nimic?”, le-a mai declarat Bica jurnaliștilor italieni.

Aceasta a spus că a ajuns în Italia în anul 2019 și că a ales această țară pentru că sora ei locuia acolo de zece ani. Fosta șefă DIICOT a spus că planurile ei de viitor vizează doar Italia, neavând nicio intenție de a reveni în România.

„Sunt aici, în Italia, din 2019. Am ales Italia pentru că sora mea a lucrat timp de 10 ani pentru guvernul de la Roma. Încerc să fac recunoașterea aici, pentru că am vrut să închid, nu am nicio intenție să mă întorc în România. Vreau să îmi fac o viaţă aici, vreau să mă simt liberă şi să fac ce vreau”, a mai spus Alina Bica.

De altfel, la începutul acestui an Înalta Curte a respins o cerere a Alinei Bica de anulare a condamnării primite în 2018, invocând decizia din mai 2022 a CCR prin care au fost reduse termenele de prescripție. Din dosarul depus la instanță reiese că Alina Bica locuiește în acest moment în cochetul orășel medieval Altamura, situat în apropiere de Bari.