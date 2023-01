Furie pentru zeci de pasageri. Au ratat zborul după ce au fost blocați în coridorul de îmbarcare: ”Copiii plângeau”

Pentru 23 de pasageri ai unui zbor Ryanair pe ruta Londra – Zagreb, acest debut de an 2023 va rămâne mereu în memorie ca unul ratat.

Incident pe un aeroport din Londra. Zeci de pasageri au ratat zborul, fiind blocați în coridorul de îmbarcare

după ce au fost blocați pe coridorul de îmbarcare în aeronavă.

Au stat aici nu mai puțin de 30 de minute, fără ca cineva să îi observe. La un moment dat, disperați și neștiind ce se petrece, oamenii au declanșat alarma de incendiu pentru a scăpa de pe coridor. Au reușit într-un final să scape, dar era prea târziu. Avionul plecase fără ei.

Devina Raval, o femeie care a trecut prin acest calvar, a descris momentele dificile în care ea și alți 22 de pasageri au fost închiși pe un coridor fără ieșire.

Pasagera spune că totul părea să decurgă normal. Imediat după ce au urmat toate procedurile și și-au prezentat la poartă biletele de îmbarcare și pașapoartele pentru zborul Londra Stansted – Zagreb de luni, 2 ianuarie, pasagerii au fost adunați într-un coridor unde ușile de la ambele capete erau blocate.

”Totul a decurs bine, am ajuns la poartă cu suficient timp liber și m-am alăturat cozii din spate. Ne-am arătat legitimațiile și pașaportul, apoi am fost condusă pe o scară rulantă, unde m-am alăturat unei cozi într-un coridor în formă de L. Aceasta a fost cu aproximativ o jumătate de oră înainte ca zborul nostru să decoleze, așa că am așteptat 10-15 minute înainte de a începe să ne uităm unul la altul, gândindu-ne că ceva nu este în regulă”, a declarat femeia pentru .

”Ușa din partea din față a coridorului era închisă, am așteptat să se deschidă, sperând ca de acolo să fim apoi duși la avion. Cum oamenii începuseră să intre în panică, am decis să ne întoarcem la ușa pe care am intrat pentru a întreba personalul ce se întâmplă, dar am constatat că și acea ușă era închisă”, a adăugat aceasta.

Pasagera zborului Ryanair: ”Ne simțeam ca și cum am fi fost ținuți ostatici. Erau copii care plângeau”

Femeia intervievată mai spune că ea și au început să se gândească la ce e mai rău. S-a instalat panica și oamenii credeau că au fost luați ostatici. Au existat și copii în rândul turiștilor. Micuții au început să plângă.

”Oamenii băteau în pereți cerând ajutor. Ne simțeam ca și cum am fi fost ținuți ostatici sau ceva de genul acesta. Erau copii care plângeau și întregul loc a devenit foarte claustrofobic. Mi-e groază să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă cineva ar fi avut un atac de cord sau ceva de genul acesta”, a mai povestit Devina.

După circa 30 de minute, un pasager a luat decizia de a trage alarma de incendiu. Imediat, un membru al personalului a sosit și i-a întrebat, fără să aibă habar de cele întâmplate, ce fac blocați pe coridor.

”Am fost șocată că nu și-au dat seama că eram acolo. Ni s-a spus că avionul a plecat fără noi. De acolo am fost trimiși să ne plimbăm prin aeroport timp de trei ore, deoarece am aflat că toate bagajele noastre fuseseră trimise la Zagreb fără noi.

Partea cea mai rea a fost că nu am primit nici măcar o scuză, toată lumea era absolut furioasă”, a afirmat Devina pentru publicația britanică.

Explicația pentru acest incident este una simplă. Cei de la Ryanair spun că totul a fost din cauza unei erori umane.

Într-un final, pasagerilor li s-a asigurat cazarea la un hotel din Londra. Apoi, marți, au fost îmbarcați în următorul zbor spre Zagreb, care a avut loc la ora 6 dimineața.