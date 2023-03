Gabi Bădălău, cercetat de DNA. Iubitul Biancăi Drăgușanu a fost plasat sub control judiciar

Fostul soț al cântăreței Claudia Pătrășcanu este la scurt timp după ce tatăl său, Niculae Bădălău, a fost eliberat din arest. Iubitul fostei asistente TV a fost plasat sub control judiciar în perioada următoare.

Gabi Bădălău, în vizorul DNA. Partenerul frumoasei Bianca Drăgușanu e sub control judiciar

Gabi Bădălău are probleme cu legea și este în vizorul DNA pentru dare de mită. Iubitul Biancăi Drăgușanu este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a oferit bani unui primar din Giurgiu pentru a beneficia de un contract de înființare a unei rețele de apă.

În cazul în care omul de afaceri încalcă regulile stricte riscă pedeapsa cu închisoarea. Dosarul fostului soț al Claudiei Pătrășcanu a fost disjuns din cel al tatălui său, procurorii găsind în telefonul Elenei Matache discuții cu vedeta.

Cei doi au comunicat în perioada septembrie – octombrie 2021, percheziția informatică scoțând la iveală faptul că afaceristul supraveghea transmiterea comisionului către edilul din Bucșani. Gabi Bădălău este cercetat alături de o altă persoană.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Se începe cu data de 22 martie 2023, a unui inculpat, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de dare de mită”, se arată în comunicatul emis de DNA, conform .

Gabi Bădălău, reguli în perioada controlului judiciar

Gabi Bădălău are o serie de reguli pe care trebuie să le respecte în perioada controlului judiciar, printre acestea fiind faptul că nu trebuie să comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.

De asemenea, nu are voie să părăsească teritoriul României, decât dacă primește încuviințarea prealabilă a procurorului competent. În plus, nu are dreptul să dețină, să folosească sau să poarte arme.

Procurorii DNA îi atrag atenția inculpatului asupra obligațiilor pe care le are de îndeplinit. În situația în care sunt încălcate, oamenii legii pot schimba controlul judiciar cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.