Gabi Balint, cuvinte dure după remiza cu Irlanda de Nord: ”Am lălăit-o, ne simțeam superiori”. Nu l-a iertat nici pe Ianis Hagi

Fostul internațional Gabi Balint a avut cuvinte dure pentru jucătorii naționalei României după remiza cu Irlanda de Nord, scor 1-1, din prima etapă a Ligii Națiunilor.

”Meritam victoria, mai ales că am avut ocazii în repriza a doua. Rădoi a început ofensiv, mi-a plăcut. A dat aplomb echipei. Sigur, nu am avut benzi”, a declarat Balint.

”În 4-3-1-2 nu ai benzi. Dar nici nu avem mijlocași de bandă. Poate Florinel Coman, dar el intră în zonă centrală de multe ori. Puteam juca 4-3-3, să folosim jucătorii de bandă”, a spus el.

Remiza cu Irlanda de Nord l-a înfuriat pe Gabi Balint

”Irlanda de Nord se apără aglomerat, trebuie să vii pe benzi ca să-i surprinzi. Dar am avut om în plus din prima repriză, am jucat lent, trebuia să mai marcăm. Schimbările au fost proaste, neinspirate. A fost și obligat la Hanca, pentru că avea probleme”, a continuat Gabi Balint după remiza cu Irlanda de Nord.

”Dar și Nistor, și Nedelcearu au greșit la gol. Ne-a prins total nepregătiți. Probabil că și schimbările au bulversat echipa. Dar trebuia să marcăm în a doua repriză, am avut ocazii. Am lălăit-o, ne simțeam superiori, nu credeam că vor marca. Și uite că se întâmplă, așa e fotbal”, a afirmat fostul internațional la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

”Să scoatem și ceva pozitiv. Aplombul ăsta ofensiv, posesia bună, a arătat ca o echipă curajoasă. O să ne dăm seama la meciul cu Austria mai bine. Mi-a plăcut Chiricheș, că a organizat bine defensiva, are experiență și personalitate”, a explicat el.

”Pușcaș și Alibec mi-au plăcut. Alibec a jucat bine pentru Pușcaș azi, nu pentru el. Stanciu a jucat bine, Maxim a fost OK. Ianis putea mai mult. Putea să ia și al doilea galben. El trebuia să se simtă bine acolo, în spatele atacantului.

E mai bine acolo decât în dreapta, cum mai joacă la Rangers. Prea puțin astăzi, cred că trebuie să mai avem răbdare cu el. Bancu? Nu știu ce să mai cred. A greșit centrări ușoare, știam că e bun în atac, dar… Acolo trebuie să mai căutăm jucători”, a încheiat Balint.

Echipa națională a României a terminat la egalitate, vineri, pe Arena Naţională, scor 1-1, meciul disputat cu reprezentativa Irlandei de Nord, în prima etapă a Grupei I a Diviziei B a Ligii Naţiunilor. Selecționerul Mirel Rădoi a explicat debutul ratat la prima reprezentativă, dar a lăudat atitudinea jucătorilor.

