Gabi Luncă, sărbătorită de fiicele ei și după moarte. ”Regina muzicii lăutărești”, omagiată printr-un festival și prin construcția unui azil

Gabi Luncă, poate cea mai cunoscută cântăreață de muzică populară și lăutărească din România, a renunțat în 1992 la genul melodios care a consacrat-o, pentru a îmbrățișa repertoriul religios. S-a născut pe 16 octombrie 1938, în comuna Vărbilău, unde peste ani a fost numită cetățean de onoare.

Gabi Luncă ar fi împlinit 84 de ani pe 16 octombrie 2022

. Marea artistă a fost căsătorită cu acordeonistul Ion Onoriu, interpret de muzică populară și lăutărească, președintele Uniunii Democrate a Romilor din România devenită Partida Romilor Pro-Europa. Cei doi au avut împreună patru copii.

În premieră pentru FANATIK, fata cea mică, , cea care a fost artistă, mamă și soție. Rebeca spune că data de 16 octombrie a reprezentat pentru ea și pentru surorile ei, Estera și Sara, cea mai importantă zi din an. Aveau grijă ca mereu să o surprindă pe Gabi Luncă și petreceau mai ceva ca de revelion.

Modul inedit în care i-au organizat zilele de naștere de-a lungul anilor au oprit lumea pe stradă. De la panouri publicitare și poze cu ea în tot Bucureștiul, la cumpărarea unei stele pe cer din constelația Carul Mare Vip. Focuri de artificii pe muzică, fântâni muzicale, vapor, avioane, balon cu aer cald, sunt doar câteva dintre momentele care au impresinat-o pe interpretă.

Rebeca Onoriu: ”Recunosc cu mândrie că nu e zi și noapte în care să nu o plâng”

– Cum o vei comemora pe mama ta anul acesta, când ar fi împlinit 84 de ani?

Mama este comemorată zilnic de mine și surorile mele, Estera și Sara. În fiecare zi, seara, vorbim de dânsa, ne amintim, plângem sau zâmbim cu drag când ne amintim diferite momente. În cazul meu, recunosc cu mândrie că nu e zi și noapte în care să nu o plâng. Am multe planuri de viitor pe care am să le fac în cinstea și memoria părințiilor mei. În viitorul apropiat vom organiza un festival Gabi Lunca și Ion Onoriu, pentru că ai mei ne-au lasat o moștenire muzicală, nemuritoare. Demnă de toată cinstea!

Am în lucru bustul tatălui, mai sunt de pus la punct mici retușuri. Bust ce va fi amplasat într-un parc din sectorul 1. De îndată ce actele, autorizațiile îmi vor fi gata, vom demara și construcția azilului pe care intenționez să îl ridic. Deocamdată funcționez lent. Îmi e și teamă să mă mai pronunț pentru că efectiv nu îmi găsesc puterea să pornesc la lucru.

La noi, în credința penticostală, nu este cu parastas, pomană. Așa că o vom comemora exact cum mama și-ar fi dorit. Din păcate, nu mai este printre noi să o sărbătorim cum o faceam în alți ani, dar din fericire ne sunteți alături, ca să o pomenim cu drag.

Toate ecranele publicitare din București, până și pe Cocor, au rulat poze cu Gabi Luncă de ziua ei

– Cum arătau zilele dansei până să treacă în neființă?

De poveste! Nu spun sub formă de laudă și mândrie, dar mă bucur că zilele de naștere ale mamei erau motiv real de sărbătoare! Nu este ceva pe pământ posibil să fi gândit și să nu îi fi făcut. I-am pregătit mamei surprize demne de poveste. Implicam toată familia. Am purtat ținute cu pozele dânsei, tricouri cu mesaj `La mulți ani, Gabi Lunca!`.

Am căutat să găsim efectiv cele mai inventive idei. Am oprit circulația în stradă, se oprea lumea pentru poze și filmări. În ultimii ani mii de mesaje primea mama. Fie în mediul online pe pagina mea de facebook, mesaje pe care i le citeam pe rând, fie telefonice. Era sunată de toți prietenii din toată țara și din străinătate. Plus că presa scria de sărbătoarea noastră, de ce spectaculos petreceam. Televiziunile o invitau la emisiuni sau difuzau materiale din ziua respectivă cu momentele noastre. Chiar se simțea sărbătorită. Încă de la prima oră! Casa plină de flori, telefonul suna încontinuu plus vizite multe. Iar seara… urma surpriza mea! Vis!

Surprizele fetelor ei au emoționat-o mereu pe Gabi Luncă: ”Și-a pus mâinile pe față și a plâns și mi-a mulțumit”

Odată eram la semafor și am văzut o florărie mică, am parcat și am luat toate florile ce le vindea doamna aceea. Am umplut mașina de flori. M-am bucurat enorm că erau diferite. Am sunat-o pe mama să iasă la geam, am parcat în fața casei să mă vadă cum car florile. Am făcut vreo 7-8 drumuri de la mașină la dânsa. I-am umplut casa de flori. M-a întrebat: `de ce atâtea?`. I-am spus ca să aibă flori cum primea la concerte.

Venea acasă cu mașina plină de flori de făceam câteva drumuri să le băgăm în casă. Se întâmpla să le punem în apă și în oale de gătit pentru că nu aveam atâtea vaze pentru flori. Și mi-am dorit să repet faza. Să aibă casa plină de flori diferite. Să nu aibă unde să le pună. Și-a pus mâinile pe față și a plans și mi-a mulțumit. Abia după ce am scos o parte din florile din mașină mi-am dat seama și am făcut o poză.

Mama nu primea flori doar de ziua dânsei sau zile cu însemnătate. Tot timpul avea flori proaspete primite fie de la noi, familia, fie de la prietenii ce o vizitau sau diferite ocazii. Dacă vă întrebați, pe lângă miile de flori primite de mama pe scenă, i-am luat și celebrul buchet de peste 101 fire.

Interpreta Gabi Luncă atât de ocupată era că fiicele își făceau programare pentru a petrece timp cu ea

– Îți amintești dacă era curtată sau primea multe cadouri și de la alte persoane, nu doar de la voi familia?

Da! Mereu! De multe ori îi ceream să nu mai răspundă la telefom să pot să vorbesc și eu cu dânsa. Îmi făceam și programare :`vezi că la ora 19:00 avem treabă, să nu îți faci alt program`. Tot timpul era cineva în vizită, plus cadouri mereu. Dacă cineva vedea ceva frumos, îi lua, dacă pleca în vacanță, îi aducea ceva, plus că toți o sunam să o întrebăm zilnic ce vrea din oraș. Până la mâncare! Surorile mele și-au educat copiii să o prețuiască mai mult decât pe ele. Așa că până și nepoții erau în competiție cine ce să îi mai aducă. Timotei, nepotul mamei, o impresiona mereu. De la eșarfe și parfumuri, până la mâncare. Mama a fost iubită! Încă este…

Fata cea mică și-a dăruit ziua ei de naștere mamei: ”Era cea sărbătorită pentru că mi-a dat naștere”

– Cum a petrecut în ultimii ani?

În sânul familiei și tare fericită mai era. Asta era în fond bucuria dânsei cea mai de preț. De când Domnul mi-a vindecat mama, cu peste 10 ani în urmă, de ziua mea de naștere tot pe dânsa o sărbătoream. În fond, dânsa era cea sărbătorită pentru că mi-a dat naștere. Tare a mai emoționat-o alegerea mea. Mi-a spus: `Rebeca, mamă, dar e ziua ta` și i-am spus `Da! Datorită ție! Eu azi sunt și îți sunt recunoscătoare. Tu ești totul meu și îți multumesc în toate felurile frumoase`. Plângea de fericire… Așa că mama avea parte de minim două surprize grandioase pe an.

Avioane, artificii piromuzicale, ambarcațiuni, animale, afișe, tunuri profesionale de confetii, limuzine, vapoare, pentru Gabi Luncă

I-am făcut surprize de la A la Z. Avioane, artificii piromuzicale, ambarcațiuni, animale, afișe, tunuri profesionale de confetti, limuzine, vapoare. M-am ajutat de piloți, parașutiști, animatori, actori, artisti, șoferi, primari, șefi de poliție, astronomi, prefecți, bodyguarzi. Am folosit tot. Cerul, pământul, apa, focul… Nu a fost soarele de vânzare, dar am luat stea din constelația Carului Mare. Să pot să îi spun `Ți-am luat stea pe cer! Ești steaua mea norocoasă!”. A fost astronomul la fața locului, noaptea să ne arate steaua ce îi poartă numele mamei.

Torturi în diferite forme. Cartea dansei, inimi, poze. Torturi cu tematică muzicală.

Ce nu au apucat fiicele să facă pentru Gabi Luncă atunci când trăia

– Este ceva ce nu ai apucat să îi faci mamei tale?

Mai aveam o surpriză la fântânile muzicale, unde urma să fie spectacol de lumini, să fie pusă una din piesele mamei pe jocul de apă al fântânilor. Dar a început povestea asta cu covid-ul și… nu am mai fost.

Crede-mă ca și acum este plătit balonul cu aer cald, care urma să vină la București sub formă de surpriză pentru mama. I-am și spus: `mamă, e plătit deja și doresc să rămână ancorat la sol, doar să pui piciorul în el. Să știu că ai avut parte și de balon cu aer cald, fix ca în filme`. Alege orice loc și acolo îl ancorăm. Nu a spus `Nu`.

Îmi vedea dorința și cădea de acord să îmi facă plăcerile. Probabil dacă surorile mele vor accepta plimbarea cu balonul cu aer cald, o sa îl ancorăm la București sau ne vom bucura de o plimbare. Așa că pentru mine cuvantul `imposibil` nu a existat. Tot ce am gândit frumos pentru mama, a fost posibil! Până în data de 2 aprilie 2021…

Cadou de suflet primit de Gabi Luncă

– Care a fost cadoul ei de suflet?

Noi, fetele mamei! Acum 2 ani era de ziua dânsei, stăteam cu ea de vorbă și chiar am întrebat-o: `Mama, din toate cadourile pe care ți le-am făcut, care ți-a plăcut mai mult? Cu ce te-am dat gata?`. Și mi-a spus `tu!. Tu esti cel mai frumos cadou al meu. Voi! Copiii mei!`.

– Ce îți amintește zi de zi de dânsa?

Totul! Familia, casa, mașinile, mirosuri, mâncăruri, locuri, persoane, emisiuni, muzica, florile, tot ce e frumos! Nu e loc unde nu am fost cu mama, nu e oră în ceas să nu îmi amintească de dânsa.

Fiica marii artiste și-a îndemnat mama să-și refacă viața după decesul tatălui ei, Ion Onoriu

– Mama ta l-a pierdut foarte devreme pe tatăl vostru. Nu s-a mai gândit nicio secundă să-și refacă viața?!

După ce tata a plecat la Domnul… mi-am văzut mama dărâmată. Din femeia strălucioare și puternică, o perioadă de vreo 2 ani era de nerecunoscut. Își punea un batic pe cap și se bucura doar de vizitele nemurilor, povestind de tata. Cânta și se ruga! Casa în care ne mutasem, o vilă cu peste 10 camere, nu era terminată, în sensul că mai erau lucruri de pus la punct, dar nici că îi mai păsa. Mie îmi convenea într-un fel căci dintr-o dată aveam și eu mama acasă. Îl plangea pe tata adesea, totul îi amintea de el.

”Nu aș fi judecat-o, chiar i-am spus să o facă”

Până la un moment dat când m-am dus la dânsa plângând de dor de tata și m-a luat în brațe și a plâns. Și-a dat seama că are fată minoră, că are fete și… dintr-o dată și-a revenit. Mi-a spus că și ei îi e greu, că nu și-a pierdut doar soțul, tatăl copiilor ei, dar și-a pierdut și prietenul, partenerul de scenă de peste 35 ani. Mi-a spus că o sa fie bine. Așa a și fost. A fost și mamă, și tata pentru mine și surorile! Stâlpul familiei noastre! Nu și-a permis să se plângă, o mai prindeam plângând, dar evita să o văd așa.

Să știi că mama a fost apreciată, respectată și da… și curtată. Dacă ar fi dorit să își refacă viața, nu doar că nu aș fi judecat-o, chiar i-am spus să o facă. Dar nici nu a vrut să audă. Nu a avut vreo cafea băută singură cu vreun domn și nu a dat curs nimănui. Și-a dus cu demnitate statutul de femeie văduvă, a respectat memoria tatălui și onoarea familiei. Ceea ce o face sfântă pentru mine și surorile mele. Și de pomenit mereu!