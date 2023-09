Gabi Torje, despre momentul “Steaua e numai una”: “Băi Piticule, tu ai văzut că aia a filmat?”

În ziua în care Gabi Torje a împlinit 19 ani, fostul jucător de la Dinamo a avut parte de un un “cadou” neașteptat. Pe 22 noiembrie 2008, dinamovistul a fost surprins pe o filmare atunci când se distra pe melodia “Steaua e numai una”, fiind o celebră melodie dedicată echipei rivale.

Gabi Torje, despre momentul “Steaua e numai una”

La un podcast, Gabi Troje a povestit despre momentul marcant al carierei sale, intitulat “Steaua e numai una”. Dinamovistul a explicat tot ceea ce s-a întâmplat și cum a ajuns filmarea celebră cu el în presă, iar mai apoi la conducerea clublui.

“Să spun cum a fost toată povestea, cap-coadă. Eu am fost coleg cu George Călințaru la juniori, la U16. Când veneam de la Timișoara la București, stăteam la el acasă. Am rămas prieteni foarte buni până la scandalul ăla, apoi ne-am răcit puțin.

Venise la el o fată de la Timișoara și mi-a zis că nu prea are unde să se ducă cu ea. I-am zis: ‘Fii atent, eu oricum plec, că am meci la Brașov. Plecăm vineri, mă întorc sâmbătă noaptea’. Ia cheia de la mine de la apartament, stai aici cu ea. Mi-a răspuns că stă doar o noapte. Bun, nicio problemă. I-am dat cheia, totul bine și frumos.

Noi am pierdut la Brașov. Voiam să ieșim la Bamboo dacă câștigam, dar am pierdut la Brașov. Am venit acasă, le-am zis ăstora: ‘Nu mai ieșim, mai bine comand ceva de mâncare acasă, luăm ce bea fiecare’. El (n.r. – Călințaru) era încă la mine acasă și mi-a zis că merge la hotel. I-am zis: ‘Am 4 camere, stai aici cu mine, de ce să mergi la hotel? Ai camera ta, mănânci ce vrei tu, te simți bine aici, cu noi’.

El încă era cu fata aia de la Timișoara. Fata aia era uimită de ce se întâmplă acolo, cum se distrează băieții. Avea un aparat foto, dar care făcea și filmări. Eu n-am văzut că filmează. Ea și zice, pe filmare, că o trimite la Turcu și la Borcea, dar n-am auzit.”, a povestit Gabriel Torje, la “UN PODCAST”.

Cât a costat filmarea cu Gabi Torje: “A vândut-o la un tabloid”

ce s-a întâmplat cu filmarea și cât a costat: “Atunci au fost în casă și Lucian Goian, Dragoș Grigore cu nevasta lui. A doua zi dimineața aveam refacere, după meci. Și îmi zice Ropotan în bazin: ‘Băi Piticule, tu ai văzut că aia a filmat?’. Ei au stat până dimineața, au plecat pe la 5. Eu la 5 și jumătate am mers să le iau pe mama și soră-mea de la Gară, că era ziua mea.

Fata respectivă și George erau încă în casă. Am mers, am luat-o pe maică-mea, am mâncat cu toții, și fata tot insista: ‘Trebuie să merg să mă întâlnesc cu un prieten’. Ea ce a făcut? S-a dus cu filmarea să arate unui prieten cum se distrează dinamoviștii. Ăla ce a făcut? El, mai deștept, a descărcat filmarea și a vândut-o la un tabloid. A luat vreo 300 de euro pe ea, din câte am înțeles.

Mi-a părut rău că am ținut-o la masă cu mine, i-a dat maică-mea de mâncare. Bine, ea a fost inconștientă că face rău, probabil doar a vrut să arate. Acum așa gândesc. Atunci gândeam cu dușmănie: ‘Mamă, dacă aș prinde-o, ce i-aș face!’.”

Torje: “Atunci am vorbit cu domnul Borcea”

că a vorbit cu Borcea, conducătorul clubului Dinamo de la acea vreme. Fostul jucător a vrut să vorbească și cu galeria, alături de ceilalți jucători implicați, însă, a fost lăsat să se descurce singur.

“Am zis să mergem să explicăm conducerii că a fost doar caterincă. Mi-era doar că ei cred că am petrecut pentru că am pierdut. Eu nu mă gândeam că era melodia aia pusă, ci faptul că am petrecut după ce pierduserăm meciul. Ne-a sunat atunci domnul Badea, ne-a sunat toată lumea.

Eu am vorbit mai mult cu domnul Borcea, Pulhac și Ropotan mai mult cu domnul Badea. Le-am zis să mergem să vorbim cu suporterii, să ne asumăm că am greșit. Ei nu au vrut, au zis că e vina mea, să merg eu.”, a mai spus Gabi Torje.