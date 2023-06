Gabriel Compagnucci, primele impresii după transferul la FC U Craiova: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să iau această decizie!”. Video

FC U Craiova 1948 se pregătește în Germania pentru a începe în forță sezonul 2023-2024 din SuperLiga, iar Gabriel Compagnucci așteaptă debutul în Bănie. Argentinianul este la prima experiență în Europa, iar derby-ul cu FCSB poate fi prima apariție în tricoul „alb-albastru” pentru fundaș.

Gabriel Compagnucci, concluzii după transferul la FC U Craiova 1948: „Sper să profit de oportunitate. Primele antrenamente au fost destul de grele”

FC U Craiova 1948 a pornit stagiul de pregătire din Germania, însă fără un antrenor principal la echipă. Adrian Mititelu își caută un nou tehnicianul după despărțirea rapidă de după doar 18 zile distanță de la prezentarea oficială.

Gabriel Compagnucci este ultimul transfer al lui Adrian Mititelu la FC U Craiova 1948, iar argentinianul se felicită pentru transferul în Bănie. Acesta a declarat că a rămas impresionat de condițiile oltenilor și încearcă să se obișnuiască cu antrenamentele intense din Germania.

„În primul rând sunt Gabriel Compagnucci, un jucător argetinian. Mă bucur mult să fac parte din proiectul Craiova. Personal este o experiență nouă pentru mine, e pentru prima dată când plec din Argentina și încet, încet mă obișnuiesc cu diferența culturală a României.

Adevărul este că primele impresii au fost foarte frumoase, oamenii s-au purtat foarte bine cu mine, de la cei din club până la cei de pe stradă. Așa că sunt foarte fericit de asta și încerc să profit de această experiență și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut oameni care m-au ajutat foarte mult ca soția mea pentru a putea lua această decizie.

Sper să profit de această oportunitate. Adevărul este că Germania este o țară pe care nici eu nu am cunoscut-o, primele antrenamente de aici au fost destul de grele. O iau încet, legându-mă de tipul de antrenament cu care sunt obișnuit din Argentina și încerc să mă obișnuiesc cu noul ritm cât mai curând posibil”, a spus fundașul.

„Este o provocare pe care mi-am propus-o de când am devenit jucător profesionist. Voi încerca să profit, să mă bucur și să îi ajut pe coechipierii mei”

este la prima experiență în fața Argentinei, iar fotbalistul a mărturisit că și-a dorit de la începutul carierei să se transfere în Europa. Acesta a avut un mesaj și pentru suporterii lui FC U Craiova 1948, pe care îi așteaptă pe stadion.

„Cum am zis și înainte, pot fi bine și pot ajuta echipa și în realitate mă simt foarte fericit și foarte, foarte confortabil aici. Am ales proiectul Craiova pentru că este o experiență foarte bună să joc în Europa. Este o provocare pe care mi-am propus-o de când am devenit jucător profesionist.

Voi încerca să profit, să mă bucur și să pot să îi ajut pe fiecare dintre coechipieri, astfel încât să se poată îmbunătăți ca fotbaliști și ca persoane și cu siguranță că mă vor ajuta să fiu o persoană mai bună și un jucător mai bun, să obținem diferite obiective.

Spun oamenilor să ne încurajeze, să ne susțină pentru că adevărul este că lucrăm foarte bine și ne focusăm pe obiective. Cum se zice în Argentina, un grăunte de nisip pentru a realiza diferite obiective. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat încă din prima zi și vom merge împreună să îndeplinim diferite obiective”, a declarat Gabriel Compagnucci.