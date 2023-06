Gabriela Cristea a făcut un anunț trist pentru fani: ”Din păcate, nu mă simt foarte bine”

Fosta soție a regretatului Marcel Toader a făcut un trist pentru fani. Vedeta a dezvăluit că, din păcate, nu se simte foarte bine. Ce spune vedeta despre programul de la locul de muncă și zilele libere, alături de familie.

Gabriela Cristea, veste neplăcută pentru urmăritorii săi. Prin ce trece prezentatoarea de la Antena Stars și cum se simte

Gabriela Cristea nu trece printr-o perioadă tocmai bună și are o veste neplăcută pentru urmăritorii săi. Moderatoarea de la Mireasa – Capriciile iubirii susține că este foarte obosită și simte că a ajuns la capătul puterilor.

Declarația sa vine după ce în urmă cu câteva zile a fost pusă la zid pentru că ar fi venit pe platourile de filmare de la Antena Stars sub influența băuturilor alcoolice. Iată că bruneta spune că este extrem de epuizată și nu mai are energie.

Cu această ocazie i-a intrebat pe săi de unde își iau resursele, mai ales că ea nu-și poate lua zile libere când dorește și în plus, este nevoită să lucreze de sărbători sau când alți angajații se bucură de weekend-uri prelungite.

„Un om care nu are o activitate ca cea pe care desfășor eu probabil că își ia o zi liberă, eu nu reușesc să fac asta și nu știu cum să reușesc să duc ziua asta la bun sfârșit. Stăteam acum și făceam o socoteală legată de felul în care lucrez eu în general.

De cele mai mult ori nu am Paște, nu am Crăciun sau sărbătorile astea pentru care se face punte. Aș fi vrut să fac și eu punte și să stau acasă, dar nu și atunci vă întreb pe voi cum faceți atunci când nu puteți să faceți punte, să vă luați o zi liberă, concediu medical.

Care sunt resursele care vă fac să vă ridicați și să mergeți mai departe. Am nevoie, sunt într-o zi de genul acesta. Când spun că mă simt rău, nu mă simt rău psihic că am vreo stare că am chef să stau și să nu fac nimic”, a mărturisit Gabriela Cristea pe Instagram, scrie .

Gabriela Cristea: ”Mă simt rău fizic”

„Mă simt rău fizic, nu mai am energie deloc, căci atunci când soliciți prea tare organismul, răspunde așa, adică nu-i prea place și zice că trebuie să ia o pauză, dar nu pot să iau o pauză”, a completat Gabriela Cristea, mai arată sursa citată.

Cunoscuta prezentatoare de la Antena Stars este prezentă pe sticlă în fiecare zi datorită emisiunii pe care o moderează și nu reușește să se odihnească cât de mult ar dori. Vedeta ar vrea să stea mai mult cu soțul său, Tavi Clonda, și cu fiicele lor.