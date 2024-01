Gabriela Cristea, experiență terifiantă în vacanța din Maldive. Ce era să pățească pe Oceanul Indian: ”Simțeam că nu mai ajungem la mal”

Gabriela Cristea și familia sa au trăit o experiență nu tocmai plăcută în vacanța din Maldive, unde se află de câteva zile. Ce erau să pățească în timp ce călătoreau cu barca pe Oceanul Indian? Îndrăgita prezentatoare a filmat întreg momentul.

Gabriela Cristea, speriată în vacanța din Maldive. Care a fost motivul

”Simțeam că nu mai ajungem la mal”, le-a spus Gabriela Cristea, fanilor săi, de pe Oceanul Indian. S-a bucurat că fetițele sale dormeau, încât nu au fost nevoite să simtă întregul suspans.

Mai exact, barca în care erau Gabriela Cristea, fetițele ei, soțul său, Tavi Clonda, dar și câțiva turiști, a început să se clatine destul de puternic. Curenții de apă creau valuri mari, astfel că vasul a devenit instabil. Echipajul a simțit pericolul și a făcut cale întoarsă.

”Am plecat să vedem apusul și, în același timp, să încercăm să vedem și delfinii în larg, în Oceanul Indian, dar, pe la mijlocul traseului, au început valurile care deveneau din ce în ce mai mari și din ce în ce mai puternice. Încet, încet, barca cu care noi ieșisem în larg a început să se închidă- mai întâi ușile din față și, încet, încet, tot echipajul s-a strâns acolo în față, lângă căpitan.

Lumea, la început, părea să fie calmă, dar valurile păreau să se întețească din ce în ce mai mult, și atunci căpitanul a făcut stânga-mprejur și ne-a spus tuturor că trebuie să ne întoarcem la mal. Valurile continuau să crească. Norocul nostru a fost că fetele au adormit amândouă și nu au simțit momentele acestea de legănat”, a povestit Gabriela Cristea

Gabriela Cristea: ”Când am văzut pământ… noi l-am simțit la adevărata valoare”

Momentul a devenit și mai tensionant în clipa în care unul dintre membrii echipajului a început să dea telefoane, semn că situația era, într-adevăr, în pericol. Pentru câteva minute, Gabriela Cristea a avut senzația că nu mai ajung la țărm.

Din fericire, echipajul a reușit să treacă cu bine prin valurile puternice ale Oceanului Indian și să aducă turiștii la mal. și a constatat că este mai bine să fii pe pământ decât pe apă.

”(…) Încet, încet am ajuns și aproape de mal. Totuși, unul dintre membri echipajului tot vorbea la telefon și asta ne-a dat un soi de panică, pentru că întotdeauna pleca de lângă noi de parcă am fi înțeles vreunul din noi vreo iotă din limba pe care o vorbea el.

Era clar că situația nu era tocmai roz i barca începea să se clatine iarăși. Simțeam că nu mai ajungem la mal, ăsta era sentimentul, dar începea să se zărească țărmul. Când am văzut pământ… noi l-am simțit la adevărata valoare. Într-adevăr, am văzut petecul acela de pământ și am zis gata, suntem aproape. Ce să vezi, când ne-am apropiat de mal nu mai era nici pic de val, totul era liniștit și frumos (…)”, a mai detaliat moderatoarea.