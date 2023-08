Gabriela Cristea recunoaște că s-a îngrășat. Câte kilograme a acumulat vedeta: ”Deja intrăm la dietă”

Gabriela Cristea s-a îngrășat din nou. O spune chiar ea, după ce a fost intens criticată în ultimele săptămâni, pe seama acestui aspect, de către fani. Prezentatoarea în vârstă de 48 de ani a mărturisit câte kilograme a acumulat în această vară.

Cât s-a îngrășat Gabriela Cristea în această vară?

De-a lungul timpului, A apărut pe micile ecrane când mai suplă, când cu câteva kilograme în plus. În această vară i s-a atras atenția de fani că s-a îngrășat la loc , iar ea a mărturisit de curând că are cu patru kilograme în plus.

Gabriela Cristea a dezvăluit motivul îngrășării sale. În această vară s-a bucurat de mai multe călătorii, unde s-a delectat cu diferite preparate delicioase. ”Nu poți să ții cură de slăbire o viață”, a subliniat vedeta, dar este decisă să-și reintre în formă.

”Ne-am făcut toate poftele și atunci când ne-am dorit ceva, ne-am satisfăcut toate capriciile. Aproape 4 kilograme, dar o să le dau jos, că deja intrăm la dietă. Ce să facem. Am fost în Franța, unde am mâncat exemplar, am fost în Grecia, unde am mâncat extraordinar de bine.

Am fost și în Bulgaria, unde a fost foarte bună mâncarea la resort. Nu poți să ții cură de slăbire o viață. Am făcut și shopping, dar cât trebuie și cum trebuie. Am făcut totul cu moderație”, a transmis Gabriela Cristea

Garbriela Cristea: ”M-am concentrat pe foarte multe lucruri, pe muncă, pe familie”

Gabriela Cristea și-a propus să ”renască” în septembrie. Va reveni în sala de sport, pe care o are chiar acasă, și se va strădui să mai dea jos din kilograme. Este foarte hotărâtă, deoarece și-a dat seama că trebuie să se pună și pe ea pe prim-plan

”Septembrie pentru mine este ca o renaștere. (…) Mă întorc în sala de sport. La noi sala de sport s-a împărțit în două. Jumătate este sala de repetiții a lui Tavi și jumătate este sala mea de sport (…) M-am concentrat pe foarte multe lucruri, pe muncă, pe familie, și m-am pus deoparte.

Anul acesta mi-am propus să fie eu prioritară, adică din septembrie încolo. Să rezolv haosul pe care l-am creat în ceea ce mă privește. Am nevoie să mă regăsesc eu pe mine”, le-a mai transmis Gabriela Cristea fanilor.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din țară. Are 48 de ani și este căsătorită cu artistul Tavi Clonda. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la emisiunea ”Te vreau lângă mine”.