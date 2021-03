Gabriela Cristea, sătulă de criticile internauților. Vedeta a răbufnit: „Îmi bat capul de pomană”

Gabriela Cristea a răbufnit la adresa haterilor care o critică pe rețelele de socializare, de care este sătulă. Internauții nu sunt de acord cu lucrurile pe care le promovează pe Instagram și îi scriu multe comentarii răutăcioase.

Fosta prezentatoare de la Kanal D nu s-a mai putut abține și le-a închis gura celor care îi transmit mesaje negative. Nu este pentru prima dată când soția lui Tavi Clonda trece printr-o astfel de situație.

Gabriela Cristea este foarte urmărită în mediul online, dar și la televizor, mai ales după ce a început reality show-ul de pe Antena Stars, alături de soțul ei și de cele două fetițe, în urmă cu câteva luni.

Gabriela Cristea, sătulă de criticile internauților

Gabriela Cristea are mulți urmăritori pe rețelele sociale și putem număra peste 230 de mii numai pe Instagram. Ca orice persoană publică, vedeta are parte și de hateri, care nu ezită să-i scrie câte un mesaj sau comentariu răutăcios la postări.

Deși este conștientă că nu poate fi plăcută de toată lumea, bruneta nu mai suportă să fie criticată pentru simplul fapt că face relamă la anumite produse și a ținut să le transmită internauților un mesaj important. Gabriela Critea i-a măturisit lui Tavi Clonda, partenerul ei de viață, cât de rău se simte.

„M-am enervat foarte tare pe hateri și le-am zis cine vrea să mă urască să-mi dea unfollow. Le-am zis că dacă nu le convine ce am de zis, să nu mă mai urmărească. Au început să-mi zică că fac pe mocangeală și le-am zis că nimic nu e pe gratis, că e o chestie comercială.

M-au făcut în toate felurile, m-au întrebat de ce folosesc filtre și le-am dat block, block. M-am enervat, am și eu o familie de crescut, un bărbat, o viață și le-am spus: cui nu-i place de moaca mea să plece din viața mea.

Am cu 1.200 de urmăritori mai mult față de ieri și am făcut 48.300 de vizualizări pe story-urile respective. Nu știu ce să mai înțeleg din treaba asta, nu înțeleg de ce meseria mea nu este respectată, eu respect fiecare meserie în parte. Cred că le place să îi cert, că altă explicație nu am. Plus că au fost și mulți care mi-au zis că îmi bat capul de pomană”, a transmis Gabriela Cristea, potrivit wowbiz.ro.

Gabriela Cristea a fost pusă la zid de Oana Zăvoranu

De câteva luni, Oana Zăvoranu a început o emisiune pamflet pe canalul de YouTube, unde critică diverse vedete și persoane publice pentru faptul că să consideră „influencere” și fac reclamă la numeroase produse. Gabriela Cristea și soțul ei nu au scăpat de comentariile fostei spții a lui Pepe.

După Oana Roman, Adelina Pestrițu, Cristina Ich și alte nume cunoscute în showbiz, Oana Zăvoranu a luat-o în vizor pe Gabriela Cristea, despre care a spus primește multe lucruri pe gratis și minte în legătură cu mersul la sala de sport.

„Dar de ce ești mirată așa? N-ai avut în poza asta nimic de cerșit sau ce? Vă spuneam că vă pregătesc familii de mocangiști…mă țin de cuvânt…v-o prezint pe HIPPO MOCANGELA, soția lui Tăviță Clona. Ei mocangesc tot ce prind, pe modelul ‘prietenilor’ Peppa, Sâkâdâm, Cenușă, Greblă și trupa de șoc care 24/24 cerșesc tot ce se poate cerși.

Mergi tu la sală fix cât merg eu la ore de balet. Uite cum Hippo Mocangela rupe sportu…și și-a făcut de la atâta sport și gâtu mai lung…or fi efectele de la mersul ăsta pe pedale sau ce?”, a scris Oana Zăvoranu pe InstaStory în urmă cu puțin timp.

Gabriela Cristea, reguli stricte pentru fiicele ei

Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor să le ofere fetelor o educație ca la carte și de aceea le-au impus reguli destul de stricte, de la care nu au de gând să se abată. Bruneta a spus că ține foarte mult ca fetele ei să mânânce și să doarmă la ore fixe și să aibă un program bine pus la punct.

„Sunt foarte strictă cu alimentația și am fost la fel de fixă și cu copiii. Se mănâncă la ore fixe, se doarme la ore fixe, mergem seara la culcare la ore fixe. Nu sunt chiar atât de fixistă și nu sunt o mama de-asta, dar am ținut la anumite lucruri, pentru că am înțeles că în viață trebuie să ai și un program. Nu poți fi așa într-un dolce toată viața”, a declarat vedeta de la Antena Stars.