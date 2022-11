Gabriela Cristea, surprinsă plăcut de fiica cea mare. Ce a făcut Victoria: “Sunt așa mândră”

Gabriela Cristea a fost plăcut surprinsă de ceea ce a făcut fiica ei cea mare recent. Prezentatoarea TV este mândră de ea, dar și de Iris, mezina familiei.

Gabriela Cristea, mândră de fiica ei cea mare. Cum a surprins-o Victoria

Prezentatoarea emisiunii Mireasa – Capriciile iubirii este mândră de familia pe care a întemeiat-o împreună cu Tavi Clonda. Cei doi soți au împreună două fiice, Victoria și Iris, în vârstă de 5, respectiv 3 ani.

Vedeta încearcă să petreacă timp de calitate cu familia, chiar dacă atât ea, cât și Tavi Clonda au un program destul de încărcat.

a surprins-o plăcut pe mama ei.

Micuța a ajutat-o pe Gabriela Cristea să facă un tort. Vedeta de televiziune nu a făcut prea multe, asta pentru că fiica ei este cea care s-a ocupat de gătit.

În dreptul unui clip video cu Victoria, Gabriela Cristea a ținut să precizeze cât de mândră este de ea.

“Sunt așa mândră de Victoria. Sunt mândră de amândoi copii mei, dar azi mi-a crescut inima când am realizat în ce om minunat, vesel și fericit se transformă.

Aici am făcut amândouă un tort de casă, mai mult ea.”, a scris soția lui Tavi Clonda pe .

De ce afecțiune suferă Gabriela Cristea

Gabriela Cristea a ajuns de trei ori la spital în ultima vreme din cauza unei afecțiuni renale.

Vedeta de la Antena Stars a stat la pat timp de două zile din cauza unor crize renale. e ceva timp, dar se teme să nu fie ceva mai grav.

În plus, antibioticele prescrise de medici nu au avut efect. Cu toate acestea, vedeta a putut modera show-ul Mireasa – Capriciile iubirii fără probleme.

La finalul lunii octombrie, Gabriela Cristea a ajuns din nou la spital.

“Am avut febră non-stop, era foarte rău, iar pe lângă asta am avut și frisoane. Am zăcut în pat aproape două zile și am tot așteptat să își facă efect medicamentele.

Problema este că medicamentele nu prea își fac efectul, e din ce în ce mai greu.

E o problemă mai mare, dar încă nu știu cauza acestor crize. După ce se mai liniștește criza asta o să fac niște investigații amănunțite.

Problema asta e de ceva timp, închipuiți-vă cum mă simt dacă în patru luni am avut trei crize.”, a declarat Gabriela Cristea pentru FANATIK, la începutul acestei luni.

Prezentatoarea nu are interdicții la mâncare, dar trebuie să se hidrateze mai mult. Gabriela Cristea va face mai multe investigații medicale după ce se vor mai liniști crizele.