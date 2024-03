Gabriela Firea, supărată pe Marcel Ciolacu: ”Nu cred că a luptat suficient pentru candidatura mea”

Marcel Ciolacu a mai precizat că Gabriela Firea va fi candidatul PSD pentru Primăria Generală, doar dacă PSD și PNL merg separat la alegeri.

Gabriela Firea, supărată pe Marcel Ciolacu

Fostul ministru al familiei este însă extrem de dezamăgită după aceste declarații și după de guvernare.

”Anul trecut eram candidatul comun cert al Alianței PSD-PNL la București, fiind candidatul cel mai bine plasat în toate sondaje, urmând ca sectoarele să fie împărțite. Am fost la nenumărate ședințe interne de partid şi ale Coaliției în care aceasta a fost discuția cât se poate de serioasă.

A urmat o răzgândire motivată de “hate-ul” pe care l-aş putea stârni, în rândul electoratului de așa-numit de dreapta. Consider că este doar un pretext. Orice politician cu notorietate mare şi intenție substanțială de vot are și simpatie, şi antipatie. E firesc!

Important este ca numărul se simpatizanți şi, deci, posibili votanți, să fie mai mare. Dar, şi mai important, este ca acel candidat să inspire încredere, să ştie administrație, să fie muncitor. Aratați-mi un politician de la vârtul puterii actuale care nu are “hate”! Chiar mai mare decât al meu, mai ales în Bucureşti!

Am câştigat o dată Primăria Capitalei cu scor peste partid iar când am pierdut, la diferență mică față de contracandidat, am avut aproape 40% iar partidul a luat 26% la alegerile parlamentare de acum 3 ani şi 16% la europarlamentarele trecute.

Cum se dă cu piciorul acum candidaturii mele, prin care în mod cert l-aş fi trimis acasă pe domnul Nicușor Dan, vor trebui să dea explicații liderii Coaliției”, a declarat Gabriela Firea pentru .

Nu cred că a luptat suficient pentru candidatura mea”

mai spune că în spatele respingerii candidaturii sale stau motive politice și că cei care vor avea de suferit vor fi până la urmă bucureștenii.

”Din motive politice, se pare că se caută orice variantă, numai să nu fiu eu candidat. Chiar cu riscul de a rămâne actualul primar în funcție. (…)

Sunt dezamăgită pentru că o decizie simplă şi care ar fi pus capăt coşmarului din Capitală s-a transformat într-un circ. Iar până vor da socoteală politicienii, vor suferi cetățenii.

După ce se va anunța oficial candidatul stabilit de Coaliție, voi anunta public ce voi face în continuare. Sunt social-democrată și așa voi rămâne!

Nu cred că (Marcel Ciolacu n.r.) a luptat suficient pentru candidatura mea. Nu cunosc motivul. Pot doar bănui…

În toate sondajele corecte sunt pe primul loc în opțiunile electoratului, între 33-35%. Ce s-a prezentat altfel, am informații că sunt cifre măsluite, pentru a pune presiune pe partidele mari…”, a mai declarat Gabriela Firea.