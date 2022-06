Gabriela Szabo a câștigat 6,6 kilograme de aur la Golden Four. Ce a făcut cu marele premiu: „La momentul respectiv am ales lingourile”

Golden Four a fost un eveniment dedicat atletismului care se desfășura în patru orașe din Europa, la Bislett Games (Oslo), Weltklasse Zurich (Zurich), Memorial Van Damme (Bruxelles) și Internationales Stadionfest (Berlin). În joc era pus un premiu care consta în 20 de kilograme de aur.

Ce a făcut Gabriela Szabo cu cele 6,6 kilograme de aur câștigate la Golden Four 1997

În urmă cu 25 de ani, la ultima ediție Golden Four, cele 20 de kilograme de aur au fost împărțite de câștigătorii Gabriela Szabo (probele 3000 m/5000 m), Frankie Fredericks (100 m) și Hicham El Guerrouj (1500 m/mile). Fiecare a primit câte 6,6 kilograme de aur.

Gabriela Szabo, directorul CSM București, a explicat ce a făcut cu cele 6,6 kilograme de aur pe care le-a câștigat în 1997, la evenimentul Golden Four.

„Eu nici nu știam că alerg în Golden Four sau că, la final, trebuie să împărțim lingourile de aur. Efectiv n-am știut, vă spun cu toată sinceritatea.

Atunci a fost o presiune pe umerii mei, să nu pierd ultima cursă. Și n-am pierdut-o. Am câștigat-o și, la final, a venit președintele Federației Internaționale de Atletism, m-a pus într-o mașină decapotabilă, am făcut turul de onoare al pistei de la Berlin și la final am împărțit 20 de kilograme de aur cu ceilalți doi câștigători.

Misterul mai puțin contează. Nu vă imaginați că s-au dat lingourile de aur și am venit cu ele prin aeroport. Ți s-a dat posibilitatea să alegi, lingourile sau banii.

La momentul respectiv am ales lingourile. Da, ele sunt într-o bancă. Cert este că lumea trebuie să înțeleagă că eu, Gabi Szabo, mi-am făcut bănuții cu foarte multă muncă”, a declarat Gabriela Szabo, potrivit

Românca, în istoria atletismului mondial

Timp de opt ani de zile, în perioada 1994-2002, . În fiecare an, ea a câștigat minim o medalie la competițiile importante. Românca este prima sportivă din istoria țării noastre care a devenit campioană olimpică la semifond, în 2000, la JO de la Syndney, când s-a impus în proba de 5000 m și când a stabilit un nou record olimpic.

„Eu am aproape 20 de titluri europene, iar alții se laudă cu titlurile naționale. Am 18 titluri de campioană mondială! Eu am fost cea mai bună a lumii! În 1991 eram campioană europeană la juniori, iar în 1992 pentru prima dată în istoria atletismului românesc s-a câștigat o medalie cu echipa la cros, la un Mondial. De atunci nimeni n-a mai câștigat-o. Ne băteam cu Kenya și Etiopia, iar atletismul era o forță”, a declarat Szabo, pentru .

