Gafă incredibilă a italienilor înainte de AS Roma – CFR Cluj. Ce au putut să scrie

Gafe incredbile ale jurnaliștilor de la tuttomercatoweb, care au “măcelărit” echipa CFR-ului înainte de meciul de pe Olimpico, nu mai puțin șase jucătorilor anunțați de italieni ca titulari nu vor juca, fiind indisponibili sau nici măcar nu mai fac parte din lotul lui CFR, așa cum e cazul lui Arlauskis, Boli, Peteleu sau Mihai Bordeianu, în timp ce Cestor și Burcă sunt indisponibili.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CFR Cluj se află în fața celui mai greu meci din grupă, la 12 ani distanță de la ”miracolul” de pe Olimpico, care reprezintă singura victorie în Italia a unei echipe românești în 37 de confruntări. În 2008, CFR Cluj câștiga cu 2-1 în ”Cetatea Eternă”, într-un meci din grupele UEFA Champions League.

Echipa lui Dan Petrescu este lider în grupă după două meciuri și are patru puncte, la fel ca AS Roma, dar cu un golaveraj mai bun: 3-1. față de 2-1 cât are AS Roma, însă pleacă cu șansa a doua înainte de meciul din Europa League.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Italienii de la tutttomercatoweb au greșit nu mai puțin de șase jucători din echipa CFR-ului

Erori incredibile ale jurnaliștilor italieniei de la tuttomercatoweb, care nu au urmărit deloc pe campioana României și au aliniat un prim unsprezece din care nu vor fi pe teren nu mai puțin de șase jucători, adică jumătate din titularii lui Dan Petrescu.

Astfel, italienii l-au pus în poartă pe Arlauskis și i-au mai trimis în teren pe Kevin Boli, Mihai Bordeianu și Andrei Petelu, toți plecați de la CFR, în timp ce Mike Cestor este accidentat, iar Andrei Burcă este infectat cu coronavirus.

ADVERTISEMENT

Așadar, Dan Petrescu are un singur fundaș central disponibil pentru acest meci și este vorba despre Cristi Manea, care joacă de obicei în banda dreaptă. Pe lângă Cristi Manea, CFR Cluj tocmai l-a transferat pe Ben Youssef, dar e greu de crezut că va fi trimis ca titular, deoarece a semnat doar de câteva zile și nu este pus la punct cu pregătirea. O altă soluție ar putea fi fostul fundaș central de 22 de ani al lui Dinamo, Denis Ciubotariu, care însă a jucat foarte puțin.

Unde joacă acum foștii fotbaliști ai lui CFR Cluj, trimiși în teren de italieni cu AS Roma

Giedrius Arlauskis, ajuns la 32 de ani, s-a transferat în Arabia Saudită, la ,,tinerii” de la Al-Shabab (în arabă înseamnă ,,tânăr”), în timp ce Kevin Boli evoleauză în liga a doua din Turcia, la Samsunspor, Mihai Bordeianu a fost și el vândut la arabi, către Al-Qadisiyah, iar Andrei Peteleu joacă în Republica Moldova la Sheriff Tiraspol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu va trebui să improvizeze în defensivă, după ce fundașul central al naționalei României, Andrei Burcă, a fost infectat cu coronavirus și nu a făcut deplasarea la Roma, iar Vinicius a suferit o accidentare gravă, la fel ca Mike Cestor. Mihai BordeianuDan Petrescu are doar 15 jucători valizi pentru meciul cu AS Roma și o nouă victorie cu ”romanii” chiar ar fi o minune.

O victorie cu AS Roma, ar mări extrem de mult șansele de la calificare ale CFR-ului în șaisprezecimile Europa League, unde a ajuns și anul trecut când au fost eliminați de spaniolii de la FC Sevilla, după 1–1 și 0-0.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum arată cele două echipe probabile ale jurnaliștilor italieni de la tuttomercatoweb pentru meciul din Europa League care se va disputa joi de la ora 19:55, pe stadionul Olimpico din Roma:

AS Roma (3-4-2-1): Pau Lopez – Fazio, Kumbulla, Jesus – Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres – Mkhitaryan, Pedro – Borja Mayoral

ADVERTISEMENT

CFR Cluj (5-3-2): Arlauskis – Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora – Bordeianu, Djokovic, Păun – Omrani, Deac