Gafă uriașă la Chefi la Cuțite. Imaginile care n-ar fi trebui să apără acum la Antena 1, puțini fani au sesizat ce s-a întâmplat

Gafă de proporții la Chefi la Cuțite. S-a întâmplat chiar în una dintre primele ediții ale sezonului 11. Doar unii mai au observat acest detaliu. Cel mai probabil însă, imaginile nu ar fi trebuit să se vadă la Antena 1. Ele au generat o adevărată revoltă în mediul online.

În ediția de marți, 28 martie de la Chefi la Cuțite, în platoul emisiuni a ajuns Sandu Cocoșatu’, maestrul micilor. El a fost invitatul special din ediția a doua a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11. Au fost momente emoționante în platoul celor de la Antena 1

Fanilor însă le-a atras atenția un alt detaliu din timp filmărilor. După cum spuneam mai sus, emisiunea era la cea de a doua ediție. Iar în prezent,

Totuși, în unul dintre momente, Sandu Cocoșatu’ a fost filmat cu mai multe amulete atârnate pe fundal. În acest mod, fanii au putut afla câte amulete au reușit să adune Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu în acest sezon al emisiunii.

Un internaut a publicat imaginea pe internet, care a devenit virală în grupul respectiv. Putem vedea că Florin Dumitrescu a obținut doar o amuletă. De cealaltă parte, chef Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea au mult mai multe.

Detaliul observat de un fan al emisiunii

Momentul i-a șocat pe mulți dintre fanii emisiunii. Cel care a postat imaginea spunea că cel mai probabil Sandu Cocosatu a venit undeva pe la finalul audițiilor concurenților, însă a ajuns să fie difuzat la început. De asemenea, aceasta s-a arătat dezamăgit de greșeala făcută de cei de la Antena 1.

”Pai ce am facut ma nene maa! 😂😂Chef Florin pare ca are o singura amuleta in acest sezon, pare ,nu se stie 😂😂Unii vor spune ca e facatura, ca doar chef Catalin avea doua Amulete aseara la venirea lu Nea Sandu Cocosatu!! Haide sa va spun ceva??

Aceste blidnderuri sunt date aleatoriu si nu in functie de cum sunt filmate. Probabil Nea Sandu a venit la finalul bilinderurilor ,si a fost difuzat mai pe la inceput! (…) au scapat aceasta parte in filmarea de aseara!”, a fost postarea internatului respectiv pe grupul de pe Facebook.

Și cel mai probabil cei de la Antena 1 nu și-ar fi dorit ca aceste imagini să se vadă pe post. Totuși, cel mai probabil sunt și persoane care nu le-au observat. Chiar și așa, greșeala este una destul de mare, având în vedere că acum este clar cine va aduna cele mai multe amulete.