Gina Pistol a început să plângă la Chefi la Cuțite. Povestea unei concurente a făcut-o să cedeze

Iubita lui Smiley a început să plângă în noul sezon al show-ului culinar de la Antena 1. Povestea unei concurente a făcut-o să cedeze. Ce a mărturisit la TV tânăra de 28 de ani, din București, de meserie fotograf.

Gina Pistol a izbucnit în la Chefi la cuțite 2023, după ce a ascultat dezvăluirea unui participante. Maria Barbu este o tânără din Capitală care și-a urmat pasiunea pentru gătit după un accident de motocicletă suferit de iubitul său.

Concurenta de 28 de ani i-a oferit iubire necondiționată partenerului de viață, alături de care a stat în spital o lună de zile. Din fericire, acesta a ieșit din comă după 5 zile și acum se află într-un scaun cu rotile.

În perioada aceea participanta de la Antena 1 și-a dat seama că bărbatul nu mai poate pregăti niciun fel de mâncare, deși îi plăcea acest lucru și așa a ajuns chiar ea să intre în bucătărie. În emisiunea culinară a gătit o supă cremă de cartofi dulci cu țelină și păstârnac.

„M-am internat cu el, mi-am luat o saltea și am dormit lângă patul lui. Îl rugam noaptea să atârne mâna ca să îl pot ține de mână când doarme. O lună am stat în spital cu el, a fost casa mea acolo și nu regret nicio clipă treaba asta.

Aș face-o la infinit. Nu mă văd fără el! Am suferit foarte mult, 5 zile a stat în comă. Legătura mea cu gătitul are legătură cu accidentul lui. El gătea, dar când n-a mai putut el să gătească am început să gătesc eu, că eram doar noi.

Și o prietenă mi-a zis la un moment dat să mă duc la Chefi la cuțite”, a povestit Maria Barbu în emisiunea Chefi la cuțite 2023, unde Gina Pistol s-a emoționat teribil când i-a ascultat povestea, scrie .

Gina Pistol, emoții mari la Chefi la cuțite 2023

Gina Pistol a mai aflat că tânăra urma să fie cerută în căsătorie, bărbatul având de gând să facă acest gest superb. În momentul de față tânărul speră să-și revină complet și să se ridice în picioare, deși doctorii nu-i dau șanse.

„Doamne ajută, să fiți cât mai mult timp împreună. Presupun că asta aveți de gând, nu?”, a spus , după ce concurenta a subliniat că nu regretă absolut nimic și că nu se vede fără partenerul de viață alături.