Gâlcă analizează șansele FCSB-ului cu Nordsjaelland: „Pornesc favoriți, dar sunt de bătut”

Fostul antrenor al FCSB-ului a spus că danezii pornesc cu prima șansă, însă nu sunt o echipă de nebătut, mai ales că se desfac mult când pleacă în atac, ceea ce poate reprezenta o șansă bună pentru jucătorii „roș-albaștrilor”.

Costel Gâlcă analizează șansele FCSB-ului cu Nordsjaelland

Costel Gâlcă a analizat șansele cu Nordsjaelland și a spus care sunt problemele danezilor și unde poate vicecampioana României să profite:

„Nordsjaelland e o echipă foarte dinamică, poate să schimbe mai multe sisteme de joc, fără probleme. Au jucători cu viteză, după ce au o idee de joc foarte clară, iar tinerii sunt foarte buni.

Au mai vândut jucători tineri foarte buni! Sunt o echipă cu viteză, dacă se vor desface prea mult, vor avea probleme. Joacă mult dintr-o atingere sau două, dar lasă spații mari când se desfac și pot fi surprinși pe contraatac.

Dau multe goluri, dar și primesc. Sunt foarte buni chiar dacă sunt tineri. Nu e o echipă de speriat, însă Nordsjaelland nu este Silkeborg”.

„Faptul că se joacă pe Ghencea e un plus pentru FCSB!”

„Ei au pierdut în ultimele etape campionatul în Danemarca. Pe undeva e normal, Copenhaga are un buget mult mai mare decât Nordsjaelland și câștigă an de an campionatul.

Pentru FCSB e un plus că se joacă în Ghencea, suporterii sunt mai aproape de jucători și se poate obține un rezultat bun. Returul e pe sintetic și dacă nu au schimbat gazonul e exact un covor, mai rău decât cel de la Silkeborg. Dacă l-au schimbat e ceva mai bine, dar hibrid nu au pus, tot sintetic.

Eu sper ca Olaru și Șut să dea echilibru echipei, pentru că e foarte important în acest meci. Djokovic și el, dar cred mai mult că Olaru și cu Șut trebuie să dea echilibru echipei”, a , la TV .

„Dacă ar cere Florinel Coman în spatele fundașilor centrali, acolo vor fi probleme. Eu momentan dau șanse 60-40 în favoarea lui Nordsjaelland.

Nordsjaelland pleacă cu prima șansă, însă nu este o echipă de nebătut. Trebuie să prinzi și o zi foarte bună. Publicul lor e liniștit, sper să-i afecteze, iar publicul să împingă FCSB spre victorie, pentru că fanii lor sunt liniștiți, nu se compară cu cei ai FCSB-ului”, a mai spus Costel Gâlcă.