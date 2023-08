Galeria Rapidului cere măsuri radicale: „Domnul Șucu trebuie să facă o curățenie generală! Nu-l mai vrem pe Șumudică!”

a provocat multă durere la Rapid. Galeria este dezamăgită de rezultatele echipei, dar

Galeria cere schimbări la Rapid

Liviu Ungureanu, șeful de galerie de la Rapid, spune că la echipă trebuie făcute schimbări pentru că sunt multe persoane care nu au legătură cu fotbalul și care totuși activează în clubul patronat de Dan Șucu.

De asemenea, Liviu Ungurean spune că are încredere în Bergodi, care încă răspunde pentru lotul făcut de altcineva și nu vrea ca Marius Șumudică să revină acum.

”Noi am susținut echipa așa cum știm cel mai bine, am câștigat duelul cu adversarii noștri de o viață, cu galeria Petrolului. După care ați văzut ce s-a întâmplat. După care ați văzut și voi randamentul echipei și ceea ce se întâmplă la Rapid.

Atunci când noi am spus că la Rapid sunt oameni care nu au treabă cu fotbalul și cu sportul, mulți au fost deranjați. Eu cred că domnul Șucu ar trebui să facă curățenie în club, să angajeze oameni competenți și oameni care știu ce înseamnă Rapidul. E inadmisibil ca acei băieți care sunt puși la butoane acolo să pornească muzica pentru a acoperi furia poporului.

Din punctul meu de vedere, nu trebuie să plece. Daniel Niculae trebuie să își asume rolul de președinte, trebuie să își asume transferurile eșuate și aroganța care persistă la Rapid de ceva vreme și să își facă temele cum trebuie.

Bergodi nu are vină, a fost adus… când am intrat la voi și am zis că e momentul să vină Marius Șumudică, nu s-a vrut să vină Marius Șumudică. Acum nu vrem noi să mai vină

Șumudică. Acum noi vrem să vină profesioniști, oameni care să își facă treaba cum trebuie. Ce să facă Șumudică, să îl înjurăm și pe el. A venit Bergodi să lucreze pe filozofia lui Mutu.

Îl aducem pe Șumudică să îl compromitem? Lui Bergodi îi trebuie timp, dar Rapid e o pălărie foarte mare. Daniel Niculae e destul de bărbat, noi galeria am înjurat toți rapidiștii, când nu au fost rezultate”, a spus Liviu Ungureanu, șeful de galerie al Rapidului, la FANATIK SUPERLIGA.

