Gardoș a dezvăluit cel mai tare control anti-doping din carieră. „Era după ziua lui Reghe! Aveam 14 apeluri pierdute de la doctor”

Florin Gardoș a făcut mai multe . Fostul fundaș central a vorbit despre un moment mai puțin știut la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Gardoș a mărturisit ce s-a întâmplat după o petrecere de ziua lui Reghe: „Am băut și s-a lungit un pic treaba”

că nu a avut niciodată probleme cu alcoolul: „Nu m-am îmbătat în viața mea. În viața mea. Atât cât să nu îmi aduc aminte a doua zi. Așa pilit, cum zicem noi în Ardeal am fost. Adică gen să merg așa un pic mai în zigzag. Nu sunt genul să fac scandal. Acum de la o vârstă mă ia somnul.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Gardoș și-a adus aminte un episod extrem de tensionat după o noapte albă: „Păi am pățit-o. A fost problemă mare de tot. Jucasem la Schalke 04 în Champions League. În momentul în care joci în Europa controalele sunt foarte riguroase și tu trebuie să dai la UEFA programul tău pe toată săptămâna.

Nu există că schimbi antrenamentul sau ora. Dacă le-ai dat ora cutare, aia trebuie să fie la antrenament. Ne-am întors de la Schalke și cred că era ziua lui Reghe. A fost o petrecere surpriză.

ADVERTISEMENT

Îi făcuse Anamaria și ne-am dus la un local, am băut. Ne-am simțit bine și s-a lungit un pic treaba. Și a zis: ‘Bă, nu mai facem mâine dimineață antrenament, mutăm la ora 14:00’, sau ceva de genul”.

Florin Gardoș: „Aveam vreo 14 apeluri pierdute de la doctor, vreo 10 de la Mache”

Florin Gardoș s-a confruntat a doua zi cu o situația nemaiîntâlnită în cariera sa: „Eh, și dimineață când m-am trezit eram acasă, m-am uitat la telefon și aveam vreo 14 apeluri pierdute de la doctor, vreo 10 de la Mache. Îți dai seama că m-am panicat instant, nu știam ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Imediat m-am gândit că a apărut ceva în presă, nu știu, am făcut ceva nasol. Am sunat înapoi: ‘Vino repede la stadion că e control anti-doping și dacă n-ajungi se consideră sustragere’.

Nu eram suspendat imediat, dar a fost un pic de panică. Mașina o lăsasem acolo, era un haos total. N-aveam mașină, n-aveam nimic. Am luat taxiul și am ajuns. Au mai stat ăia. Te lasă să întârzii o oră sau nu știu cum era regulamentul”.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș: „Prepeliță a venit de la Pitești. A fost haos total”

Alți jucători au pățit-o însă și mai rău, povestește Gardoș: „Prepeliță era la Pitești. A venit de la Pitești. Deci a fost haos total. Dar am ajuns toți. În ultima clipă. Se considera sustragere dar nu ne suspenda imediat. Trebuie să ai 2 sau 3 abateri.

Am tras o sperietură. Mi-am luat cheile și am zis să îmi iau mașina. Zic stai că mașina mea am lăsat-o nu știu unde prin Herăstrău, că apoi am plecat acolo”.

Florin Gardoș a tras spaima carierei la FCSB după o petrecere de ziua lui Reghe