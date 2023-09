Gardoș despre „hate”-ul pentru naționala de fotbal! „Suntem o nație de cocalari”

. Jocul slab, dar și rezultatul de egalitate, i-a făcut pe fani să își exprime frustrarea la finalul unui meci în care oaspeții au făcut legea pe teren. Gardoș a comparat atmosfera de la fotbal cu cea de la rugby, una mult mai civilizată.

Gardoș le cere suporterilor să fie mai răbdători

“E hate, e hate. În general când e vorba de echipa națională e hate. Nu știu de ce e hate. Eu am simțit asta când m-am accidentat și am pierdut Euro. Și am privit toată treaba asta ca spectator. M-am uitat la televizor. Și începuseră tot felul de glume, ziceau să o lăsăm pe avarii.

Și apropo de meciul cu Elveția, dacă nu știai rezultatul și ascultai reacțiile ziceai că s-a terminat 7-0 pentru ei. Poate ați mai auzit, reacții de genul mai bine nu ne calificăm pentru că ne facem de râs. Și mă uitam la Rugby, România la Campionatul Mondial a pierdut cu 82 la 8.

Cea mai mare înfrângere din istorie. Și atunci zici, nu a zis nimeni nimic de rugby. Pentru că nu are aceeași expunere, nu e la fel de urmărit precum fotbalul”, a declarat Florin Gardoș în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

Suporterii României nu acceptă rezultate negative

. În caz contrar, va trebui să facă față unui val de negativitate venit din partea suporterilor aflați în tribună. Cu un public la limita răbdării, elevii lui Iordănescu vin după trei partide în care nu au reușit să câștige. Una dintre ele a fost chiar contra lui Kosovo, scor 0-0.

“Ajungi pe stadion, eu primisem bilete la lojă dar m-am dus să-mi conduc prietenii la tribună. Am ajuns la sectorul 142, sunt foarte înguste scările. M-am uitat pe rândul din stânga era ocupat tot. Am zis ok nu e aici. Mă întorc spre stânga era o familie.

Patru persoane și două scaune libere. Îi zic domnului respectiv să nu se supere, dacă are locul respectiv și i-am arătat biletul. Era deranjat că i-am spus de bilet, mi-a zis să îl las în pace să se uite la meci. L-am rugat să se uite pe bilet îl avea printat, eu le aveam pe telefon.

În timpul acesta, cineva din spate a văzut și zice că am 142 care e în stânga. Când a auzit domnul acesta a zis să îl las să se uite la meci, să nu îl deranjez. Suntem atât de răi, de cocalari, am devenit așa o nație. De ce suntem așa de răi? Înainte nu eram așa de răi. Mai era și cu familia, ce exemplu a dat familiei”, a declarat Florin Gardoș.

