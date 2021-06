Gareth Southgate, inamicul public numărul unu după remiza cu Scoția. Cum poate rata naționala Angliei calificarea în optimi

Deși era văzută drept una dintre favoritele la câștigarea trofeului, Anglia este în pericol să rateze calificarea în optimile de finală ale Campionatului European, după . Scoși din minți de această situație, foști internaționali, jurnaliști și suporteri au pus la unison tunurile pe Gareth Southgate.

„Foden nu ar fi trebuit în niciun caz să fie scos de pe teren în această seară. Îl ai pe Sancho pe bancă și nici măcar nu îl introduci în teren”, a răbufnit Ian Wright (n.r. fostul atacant al lui Arsenal, Crystal Palace și West Ham United), din postura de prezentator radio și TV, acuzând lipsa de inspirație a selecționerului în momentele – cheie.

La această oră, naționala Albionului se află pe locul al doilea în grupa D și are nevoie de victorie, marți, 22 iunie, împotriva Cehiei. Orice alt rezultat va face ca ecuația calificării în optimile de finală ale competiției să se complice dramatic.

„E dezamăgitor, într-adevăr. Foden nu ar fi trebuit în niciun caz să fie scos de pe teren în această seară. Îl ai pe Sancho pe banca de rezerve – un jucător care a reușit 15 goluri și 20 de pase decisive în sezonul recent încheiat – și tu nu-l folosești deloc.

“There’s no way Foden should be leaving the pitch today… you’ve got Sancho on the bench – 15 goals and 20 assists a season – and he doesn’t even get on. We need to create… I’m embarrassed for us today.”

🗣 reflects on ​

— ITV Football (@itvfootball)